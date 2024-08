Alcuni ristoranti stanno ospitando cene bendate ispirate a Bird Box

So che è passato solo un mese da quando Sandra Bullock è apparsa sulla homepage di Netflix con gli occhi bendati, ma onestamente a me sembra che Bird Box sia uscito da 75 anni. Ci sono già state recensioni positive, reazioni negative a quelle recensioni e un gran coro di “mah”, da parte di tutti coloro che non hanno premuto play, fino a settimana scorsa. Ci sono stati talmente tanti meme, che agli adolescenti è stato ricordato rapidamente che la Bullock ha avuto una carriera cinematografica prima di metà dicembre, e Netflix ha lanciato un cortese avvertimento, chiedendo alla gente di non bendarsi e fare cazzate.

Ma dopo che 45 milioni di persone hanno visto il film, la domanda più grande è…“e adesso?” E a quanto pare, la risposta è: “Possiamo bendarci e mangiare tacos, grazie mille.” Almeno due ristoranti, tra cui un taco di Atlanta e una storica locanda di Long Island, ospitano una cena a tema Bird Box, anche se nessuno ti chiede di arrivarci in barca a remi.

Il Milleridge Inn di Jericho, a New York, sta accettando le prenotazioni per “un’esperienza sensoriale ispirata al film Bird Box”, spiega il PR del locale,”non vedrai quello che affondi con la tuo forchetta“. Durante la cena, che si terrà questo venerdì sera, tutti i commensali devono rimanere in silenzio (anche quando stanno cercando di capire gli ingredienti dell’insalata che hanno davanti), e il menu di tre portate sarà accompagnato da una colonna sonora, con tanto di cinguettio d’uccelli e acqua che scorre, tipo rapide.

“La risposta è stata grandiosa”, ha detto a MUNCHIES la portavoce di Milleridge Inn, Brittany Palilo. “Tante persone sono molto interessate e si è creato un grosso entusiasmo, perché le persone si sentono coinvolte dal film. Sono elettrizzate, e non pensano molto al pasto, per la verità”. Palilo ha detto che lo staff di cucina aveva “preso attentamente in considerazione” il menu, specialmente perché non è facile pensare a portate che non si potranno vedere.

Dopo la cena, i clienti possono entrare nella “casetta degli uccelli”, dove possono togliersi le bende e guardarsi – cosa se non altro – Bird Box.

Allo stesso modo, Guac y Margys, un nuovo locale taco e margarita ad Atlanta, ospiterà la sua cena Bird Box giovedì 24 gennaio. Ogni biglietto per il pasto (e chiuderanno questo evento a 42 aspiranti Bullock) include due tacos, una salsa e un margarita. E chiunque indovini i ripieni dei tacos e l’aroma del margarita senza sbirciare, vincerà un biscotto gratis per dessert.

“Abbiamo avuto l’idea durante uno dei nostri recenti incontri con i proprietari”, ha detto a MUNCHIES David Barton, uno dei tre comproprietari di Guac y Margys. “Abbiamo avuto un grande riscontro. È difficile per tutti resistere a questi hype, ma il film ci è piaciuto davvero… Troy, il nostro bar manager e co proprietario, stia guardando il film di nuovo in questo momento, per prepararsi all’evento. “



Quindi preparati. E prometti a papà Netflix di non metterti bende fino a quando non sarai in un ristorante.



