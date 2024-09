Porzioni: 1

Preparazione: 20 minuti

Totale: 20 minuti

Ingredienti per la Ceviche Nikkei

Per il dashi (brodo):

22 g di katsuobushi (i fiocchi di bonito affumicati)

12 g di kombu

1 l d’acqua

Per la salsa ponzu:

100 ml di aceto di riso

70 ml di mirin (fai evaporare l’alcol prima di usarlo)

100 ml di usukuchi shoyu (una salsa di soia molto leggera)

100 ml di tamari shoyu (una salsa di soia più salata)

80 ml di dashi

50 ml di succo di lime appena spremuto

Scorza di 2 lime

Per la salsa ceviche:

6 g di aglio grattugiato

2 gambi di sedano, puliti

30 lime (devono essere verdi con sfumature gialle)

525 ml di dashi

3 cucchiai di sale (17 g)

25 g di scarti di pesce bianco

Per servire

100 ml di salsa di ceviche

1 capasanta, pulita

1 coda di gambero di fiume, con la vena intestinale tolta e scottato

2 gonadi di riccio di mare

70 g di perchia fresca tagliata a cubetti

1/4 di peperoncino Aji Limo, tagliato a cubetti

4 rametti di coriandolo, tagliuzzati

20 ml di ponzu

1/4 di cipolla rossa tagliata alla julienne

1 cubetto di ghiaccio

Aglio grattugiato, q.b.

Zenzero grattugiato, q.b.

Sale, q.b.

Preparazione

1. Inizia dal dashi. Immergi il kombu in un litro d’acqua per 12 ore, scaldandolo poi dopo a fuoco basso (sempre con l’acqua). aggiungi il katsuobushi solo quando l’acqua è diventata calda ma non bollente, attorno agli 80°C. Spegni i fornelli e lascia in infusione per 20 minuti (tieni chiuso con coperchio). Scola bene.



2. Per la salsa ponzu tu basterà mescolare tutti gli ingredienti in una ciotola e riporre poi in frigo finché non devi usarla.

3. Passa alla salsa ceviche. Inizia tagliando i lime a metà per poi spremerli. Versa il succo di lame, il dashi e l’aglio in una ciotola, mescolando bene e aggiungendo il sale se necessario. Taglie il pesce a piccoli cubetti e aggiungili al mix (se hai scarti di pesce, usali!). In questo caso il pesce serve solo a raffinare l’aroma. Tagliuzza il sedano e aggiungilo al mix. Lascia riposare in frigo ma ricordati di usarla entro 6 ore.

4. Per il ceviche, scalda la capasanta con la torcia da cucina fino a doratura (dovrebbero bastare pochi secondi), e poi raffreddala nell’acqua fredda per 5 secondi. Metti da parte. Taglia il pesce sempre a cubetti e riponilo assieme alla coda di gamberetto e alla capasanta in una ciotola. Condisci con sale, aglio e zenzero. Aggiungi quindi la salsa ceviche e quella ponzu, mischiando con cura. Aggiungi infine anche la cipolla, il peperoncino e le foglie di coriandolo. Servi nella conchiglia del riccio di mare e aggiungi il riccio poco prima di mettere in tavola.