Una giornata da stagista di Chance the Rapper

Non so se avete sentito, ma Chance è in cerca di collaboratori. Nello specifico, cerca una figura di stagista “con esperienza nel comporre occhielli e nello scrivere proposte”:

Si tratta di competenze specifiche (e, come hanno fatto notare i Cypress Hill—lol—piuttosto avanzate per un semplice stagista), ma considerata l’abbondanza di risposte che ha risposto a questo punto, sono abbastanza convinta che troverà la persona giusta. Ma una volta assunto, come sarà una giornata tipo dello stagista di Chance? Ho provato a immaginarlo:

Ore 9.30: Ritrovo nel quartier generale dell’entourage per la visione di un film educativo su Chicago, perché è la città di Chance. Non so se lo sapevate. Lui è cresciuto lì.

Ore 10: Ascolto di un discorso motivante di Chance sui bambini che sono il futuro.

Ore 11: Ora del caffè. Penso che Chance preferisca un macchiato, a volte schietto, altre con sciroppo alla nocciola. Non so, me lo immagino così.

Ore 11.30: Preparazione per l’incontro di metà mattina con tipo Obama o Kanye (nel dettaglio, disporre sul tavolo diverse agende e le borse regalo per gli ospiti, che contengono un cappello da baseball e il certificato di una donazione in beneficenza fatta a nome dell’ospite).

Ore 12.30: “Scrivere proposte”, probabilmente per un ospedale o una scuola che Chance finanzia totalmente con i suoi soldi, e che insiste perché non sia intitolata a lui perché, non dimentichiamolo, lui è un angelo.

Ore 14: Pranzo! Il pranzo è generosamente offerto da Chance a tutti i suoi dipendenti. È pizza alta in stile Chicago, tutti i giorni.

Ore 15: Filmare un breve video di Chance con sua figlia per Instagram, certo, ma anche per la cultura.

Ore 16: Prendere appunti durante l’incontro pomeridiano di Chance con Obama o Kanye a seconda di chi ha visto la mattina.

Ore 17: Accompagnare Chance allo studio, cosa che non fa strettamente parte dei tuoi compiti, ma non è un problema perché il tuo datore di lavoro te ne è immensamente grato e te lo dimostra con calore.

Ore 17.30: A casa! Perché se c’è una cosa che Chance ama anche di più di Chicago, è che il suo stagista abbia un orario di lavoro giusto.

Restate in attesa per una conferma di quanto scritto dallo stagista in persona.

(Foto via Chance the Rapper su Instagram)

