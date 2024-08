5 varianti di cheesecake che ti faranno volare

C’è stato un tempo che le cheesecake non erano così popolari in Italia; al massimo ricordiamo i preparati Cameo allo yogurt, che ci ha fatto per un attimo immaginare di essere in qualche diner americano visto nelle serie tv. Poi grazie al sorgere delle bakery e alla grande influenza degli anni ‘10 dei dolci americani, una buona cheesecake l’abbiamo imparata tutti. O quasi.

Per chi si fosse perso la storia e la composizione di questo incredibile dessert, presto detto: la cheesecake non è altro che una torta servita fredda – ma che va in forno – composta da una base di biscotti sbriciolati e una spessa dose di crema formaggio. In molti dicono sia nata nell’Antica Grecia, ma la sua notorietà la deve ovviamente agli statunitensi, che poi l’hanno esportata in tutto il mondo.

E visto che le versioni di questo dolce sono tante – e tutte incredibilmente buone – qui abbiamo collezionato cinque ricette di cheesecake: da quella classica Chicago Style (altissima, con spessore quasi illegale) a quella senza forno, passando per le varianti un po’ più strane, ma non per questo meno meritevoli di amore e di una prova nella tua sgangherata cucina.

Date un occhio e volate con noi verso gli zuccheri e il formaggio.

Cheesecake Ricette: la Chicago Style

In questa ricetta della cheesecake l’importante è non chiedersi quale sia la dose di formaggio, burro e panna acida che potete ingerire prima di andare in coma sul divano. Per farla, però, dovrete fare molta attenzione alla cottura in forno. Non sarà una cosa facilissima.

Cheesecake fredda con crema al limone e mirtilli

La cheesecake per i mesi più caldi, o per quando non volete stare davanti al forno mezzo pomeriggio: questa ha in più la variante della crema al limone e mirtilli.

Brownie Cheesecake

Quando due dolci americani si incontrano, nascono cose al limite della “decenza”, ma assolutamente leggendarie, come questa torta. Prima bisognerà preparare la base del brownie e poi quello della cheesecake.

Cheesecake meringata

Anche qui l’unione di due bontà: la meringa e la cheesecake. Il ripieno questa volta è di mascarpone, oltre che di panna e crema al formaggio. Non una passeggiata di salute, certo, ma vuoi mettere il benessere dopo averla divorata?

Cheesecake in bicchiere

Questa una ricetta di cheesecake per te che sei raffinato, che quando inviti a pranzo gli amici decidi di preparare dei dolci al bicchiere con decorazione.

