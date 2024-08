La ‘famiglia’ dei rave in Europa, fotografata da un’adolescente degli anni ’90

In un periodo strano e complicato come questo, a molti di noi è capitato di indugiare nei ricordi, partendo magari da una fotografia e arrivando a comprendere quanto fossero importanti certi aspetti che ora sono venuti a mancare.

È un processo simile a quello che ha portato la fotografa Chiara Fossati a riaprire un baule pieno di migliaia di vecchi negativi risalenti al periodo in cui girava l’Italia e l’Europa di rave in rave, immortalando quella che era a tutti gli effetti la sua “famiglia”.

“Riaprire il baule è stato incredibile, c’erano un sacco di foto che non vedevo da tantissimo. All’epoca scattavo, mettevo i negativi in camera oscura, sceglievo le mie foto preferite e stampavo quelle. Tutte le altre le avevo completamente dimenticate, non le vedevo da anni,” racconta oggi la fotografa. “Alcune foto erano fighissime, ma all’epoca non le avevo calcolate perché non sapevo ancora niente di fotografia. Riguardarle ora, con occhio da fotografa, è difficile: in quelle immagini c’è un’emotività assurda per me.”

Malaga, Spagna, giugno 2000.

In quel periodo a cavallo fra anni Novanta e Duemila, nel pieno della fase finale dell’epoca d’oro dei rave, Fossati ritrova tutte le emozioni di una adolescente della provincia lombarda alle prese con un mondo nuovo e assurdo: “Alla mia prima festa ero felicissima: un sacco di gente vestita strana come me, fasci di luce e muri di casse in tutte le direzioni, macchinari sputafuoco… una cosa incredibile. Immaginati come poteva sentirsi una quindicenne del liceo artistico di Busto Arsizio davanti a tutto ciò.”

La comunità che gravitava attorno ai rave di quel periodo era solida, basata sul sostegno reciproco tanto contro i giudizi di chi non riusciva ad accettare quella cultura che nelle difficoltà che lo stile di vita comportava. Le lunghissime trasferte in “carovana” attraverso l’Europa, i guasti ai furgoni usati come mezzo e ogni tipo di inconveniente cementavano rapporti nati e consumatisi quasi interamente alle feste. “Avevamo scelto di vivere questo tipo di vita e di seguire le nostre regole, quindi cercavamo di darci una mano a vicenda.”

Trakkass party, Rondissone, giugno 2004.

Mentre fotografava la sua nuova famiglia, Fossati non aveva certo un approccio professionale o progettuale, ed è proprio questo che dà ai suoi scatti la sincerità e l’emotività che li caratterizza. “Ero quasi sempre la più piccola, e facevo foto a tutti. Si fidavano di me, non c’erano ancora i cellulari e internet, era solo un modo per conservare i nostri ricordi. Ero semplicemente una ragazzina innamorata della fotografia che fotografava i suoi amici dove andavano ogni weekend, cioè ai rave.”

Oggi quelle fotografie sono state raccolte in Whatever, un fotolibro di Cesura Publish che uscirà a novembre. “Whatever per me è una parola davvero importante, un mantra,” spiega Fossati. “Significa non preoccuparsi delle stronzate, vivere la vita come viene, perché le cose importanti sono poche: era esattamente l’attitudine che avevamo all’epoca.”

Nei suoi precedenti progetti, Fossati ha indagato con la stessa delicatezza realtà spesso poco considerate. Nella serie Villaggio dei Fiori, la fotografa racconta una zona di Milano atipica, un ecosistema comunitario e accogliente che sembrerebbe aver poco da condividere con il resto della città. Nel progetto del 2014 Riverside Girls, invece, ha seguito il Danubio dalle fonti alla foce, ritraendo la vita delle giovani donne che stavano crescendo in quella parte di Europa.

Party di capodanno, San Giuliano Milanese 2004.

Brujita, 2002.

Party di capodanno, San Giuliano Milanese 2004.

Party Trogh, Firenze, aprile 2004.

Arezzo, aprile 2004.

Alessio, 2003.

