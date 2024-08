Ciambelle eclair al cioccolato

Per 12 ciambelle

Preparazione: 20 minuti

Totale: 3 ore

Ingredienti

406 g di farina 00 più 125 g

88 g di cacao in polvere

250 g di zucchero

1 cucchiaino e ½ di bicarbonato di sodio

355 ml di latticello

113 g di burro, sciolto

12 tuorli d’uovo

650 g di zucchero

173 g di panna da montare

1 cucchiaio d’estratto di vaniglia

½ cucchiaino di sale

300 g di briciole di biscotti alla vaniglia tipo Nilla Wafers americani

226 g di burro sciolto

1 cucchiaio di sale

1 cucchiaio e ½ di cacao in polvere

Preparazione

1. Inizia dall’impasto. Sbatti la farina assieme al cacao in polvere, al sale, al bicarbonato e al lievito in polvere.

2. Adesso sbatti insieme con un mixer (con gancio a foglia) i tuorli e lo zucchero. Puoi anche fare a mano, se preferisci.

3. Sbatti a velocità bassa finché non iniziano a formarsi delle striscioline e il colore non si attenua, per circa 3 minuti. Aggiungi piano il burro sciolto e continua a sbattere finché non è incorporato bene, per 30 secondi.

4. Il latticello, invece, puoi versarlo tutto d’un colpo. Mescola fino a completa amalgamazione per 5 secondi,

5. Aggiungi anche la polvere di cacao al mixer e azionalo a velocità bassa, incorporandola, per 30 secondi. Gratta via i residui dalla ciotola e riazionalo a velocità medio-bassa per 20-30 secondi finché l’impasto non risulta morbido.

6. Prepara la superficie di lavoro. Fissa un grosso pezzo di carta da forno su di un tavolo e infarinalo bene (usa i 125 g di farina rimasta, tenendo vicino la ciotola per ogni occorrenza).

7. Gratta via i residui sul gancio e trasferisci l’impasto sulla tua superficie. Infarina si al’impasto che le tue mani.

8. Usando un mattarello, lavora l’impasto a forma di rettangolo. Spazzola via gli eccessi di farina dalla carta da forno e trasferisci il tutto su di una teglia da lasciare in freezer per almeno 30 minuti.

9. Servendoti di formine o bicchieri, crea le ciambelle (di diametro 6,5 cm e 2,5 cm circa per il buco). Ricordati d’infarinare quello che userai per crearle, altrimenti l’impasto potrebbe appiccicarvisi! Rimetti la teglia in freezer e tirala fuori solo quando sei pronto per friggere (le ciambelle, se avvolte bene nel cellophane, possono durate fino a 2 giorni. Lasciale scongelare un pochino prima di passare alla frittura, però).

10. Piccolo consiglio extra: usa i residui di impasto avanzato per creare delle mini “polpettine” dolci da friggere!

11. Prendi una padella in acciaio inox, versaci dentro 3 cm circa di olio di canola o d’arachide, e scaldalo finché la temperatura non raggiunge i 190°C.

12. Facendo molta attenzione, usa una spatola per passare le ciambelle dalla teglia alla padella (lavora a lotti di 4). Usa una schiumarola per girare poi la ciambella dorata dopo circa 90 secondi. Friggi quindi per ulteriori 90 secondi. Trasferisci quindi le ciambelle su di una griglia foderata con carta assorbente e riscalda nuovamente l’olio a 190°C prima di passare alle altre ciambelle.

13. Lascia raffreddare le ciambelle.

14. Passa alle briciole dell’eclair. Mescola 2/3 delle briciole di biscotto alla vaniglia a metà del burro e a 1/2 cucchiaino di sale in una ciotola. Continua fino a completa amalgamazione.

15. Prendi una ciotola separata e versaci dentro le briciole, il burro e il sale rimanenti, assieme al cacao in polvere. Mescola bene e lascia riposare prima di unire insieme le misture di tutte e due le ciotole.

16. Prepara la glassa: sbatti insieme tutti gli ingredienti in una ciotola grande e segui le istruzioni qui sotto per la glassatura perfetta!

Come ottenere una glassatura perfetta

1. Crea un bollitore doppio “fai da te” versando 5 cm d’acqua in una padella e portandola a ebollizione.

2. Riponi quindi una ciotola di glassa sopra la padella e scaldala. Usa i polpastrelli per glassare ogni ciambella.

3. Tenendo ben saldo il “dietro” di ogni ciambella, sommergi la parte alta nella glassa fino a ricoprire metà dei lati.

4. Rimuovi la ciambella dalla dalla glassa e, con un movimento del polso, girala verso l’alto (così gli eccessi coleranno da soli sui lati e il fondo della ciambella)

5. Lascia raffreddare su di una griglia foderata con carta assorbente per 10 minuti, finché la glassa si è leggermente indurita.