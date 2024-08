Il miglior cibo d’ospedale è in questo reparto maternità in Giappone

Non è esattamente una notizia che il cibo negli ospedali sia spesso orribile. Parte dei miei ricordi gastronomici peggiori sono riconducibili al cibo consumato su un letto d’ospedale: piatti di fango grigiastro; quello che mi hanno detto essere una lasagna, con qualcosa di gelatinoso; un appena commestibile pudding su un vassoio.

E adesso considerate, per un istante, il cibo servito in un ospedale in Giappone. La scorsa settimana, una neo mamma di nome Lauren Goeku ha condiviso su Imgur 12 fotografie del cibo che l’è stato servito nel reparto maternità, con l’username Hahahah1111111; ha inoltre postato le foto anche su Reddit, dove è attiva con il nick hadababyinjp. Attraverso queste fotografie, Goeku ha dipinto la sua vita come paziente in un reparto di maternità in Giappone. La sua permanenza, completamente coperta dall’assicurazione nazionale giapponese, include anche queste delicatezze gastronomiche, per le papille e per gli occhi.

Cioè dico: Salmone con sopra salsa di funghi. Noodles Soba. Insalata di alghe. Melanzane. Manzo. Insalata Hijiki. Pasta ai funghi. Insalata di Daikon. Pesce fritto con salsa tartara. Camembert e uva. Tiramisu. Tutto presentato con molta cura.

“Ho postato tutte le calorie che ci hanno servito ogni giorno, così da farvi vedere quanto stiamo mangiando” Goeku ha scritto durante la sua permanenza. “Tutti e tre i pasti sono sempre fra le 2.000 e le 2.500 calorie, più lo snack pomeridiano, un bignè alla crema o una piccola tortina con il tè.”

Sicuramente non ho mai avuto esperienze del genere negli ospedali che ho frequentato. E per prendere spunto dalla una frase di orangutanparade, credo sia il momento di partorire in Giappone.