I nuovi nomi di Club To Club 2017

Che Noisey abbia una passione per il Club To Club è risaputo. Ma del resto come si fa a non perdere la testa per un festival che invita i Kraftwerk a suonare otto dei loro album in quattro serate di fila e si assicura live da gente come Nicolas Jaar, Amnesia Scanner, Richie Hawtin e gli altri nomi che vi avevamo già rivelato un mesetto fa?

Oggi è giunto il momento per un altro annuncio, quattro nuovi nomi che si vanno ad aggiungere alla line up del festival che si terrà a Torino dall’1 al 7 novembre. Si tratta di Jungle, il collettivo da party totale londinese che fonde insieme disco, soul, funk ed elettronica; Shapednoise, alfiere italiano della techno industrial più oscura; Bill Kouligas, fondatore di PAN Records e artista multimediale; e infine, Powell e Wolfgang Tillmans presenteranno per la prima volta in Italia il loro show audio/video che ha debuttato alla Tate Modern di Londra pochi mesi fa.

Club To Club si svolge dall’1 al 7 novembre a Torino. Gli abbonamenti early bird sono disponibili sul sito del festival.



