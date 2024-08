How-to Make Jameson Ginger Lime & Irish Mule

C’è un mito secondo il quale mischiare degli alcolici senza un’intenzione in un bicchiere ti darà comunque un buon drink come risultato. Non è proprio così: l’arte della mixology è molto più intricata di quanto non sembri. Come la cucina, le tecniche sono diverse, gli ingredienti e le mani dei bartender conferiscono da sempre un tocco personale ad ogni miscelazione. Non tutti i cocktail sono shakerati come nei film degli anni ’80, e soprattutto non tutti gli aromi stanno bene fra loro.

Allora, grazie alla collaborazione con Jameson, abbiamo cercato di capire qualcosa in più sull’argomento. Ad aiutarci due grandi bartender che ci hanno dato qualche dritta sulla creazione di drink semplici, e meno semplici, e per sembrare esperti di mixology. Grazie a Marco Ferretti e a Patrick Pistolesi, finalmente faremo buona figura durante le feste casalinghe.

Giuseppe di Nola aka Il Banana è un grande esperto di cibo, ma sui cocktail non se la cava così bene. E allora per rimediare è andata a scuola di cocktail da due grandi bartender. In questo primo episodio della nostra serie How-to sui cocktail si è rivolto a Marco Ferretti, ambassador di Jameson e insegnante. Marco gli ha dato qualche trucchetto per fare dei drink leggeri da aperitivo e per far finta di essere un esperto.

Questo post è parte del nuovo progetto editoriale “Che Gusto C’è”, realizzato da MUNCHIES e VICE in collaborazione con Jameson Irish Whiskey, per esplorare la cultura della musica di strada e del buon bere.