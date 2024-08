Come avere Amazon Prime gratis

Da quanto sono state diffuse notizie sul trattamento riservato ai dipendenti di Amazon, sulle potenziali violazioni alla privacy che operano i suoi prodotti e sulle agevolazioni fiscali di cui ha goduto negli Stati Uniti, diverse persone si stanno cancellando da Amazon Prime in segno di protesta.



Ma boicottare uno dei servizi forniti da un’azienda che può occupare ogni angolino della tua vita online non riuscirà effettivamente a metterla in difficoltà. Amazon Web Services è uno dei servizi più importanti di internet ed è impossibile sfuggire alla sua influenza. Un abbonamento Prime costa 4,99 euro al mese. Jeff Bezos è l’uomo più ricco del mondo e, nel 2017, Amazon rappresentava il 44 percento di tutte le vendite di e-commerce negli Stati Uniti.



Non metterai mai a rischio i profitti di Amazon cancellandoti da Prime. È molto più divertente — e forse anche più efficace — cercare di rallentare i suoi ingranaggi. Ecco perché ho scelto di non pagare mai più Prime e di usufruire per sempre del suo periodo di prova.



Ormai lo faccio da anni e posso raccontare la mia esperienza, così che gli altri imparino dai miei errori.



Fase 1: Apri un nuovo account email

Probabilmente hai già usato il tuo indirizzo email per Prime in passato, questo significa che non puoi usarlo di nuovo per ottenere un nuovo periodo di prova gratuito. Apri il tuo servizio e-mail preferito (Yahoo, AOL, MSN) e crea un nuovo indirizzo. Io ho evitato di farlo con Gmail perché ho già usato i servizi Google per un sacco di cose. Basta non usare uno di quei servizi di indirizzi email falsi (come Email Fake o Guerrilla Mail) che non ti danno accesso ad una casella di posta sicura, perché avrai bisogno di usare questa casella di posta per confermare il tuo periodo di prova e controllare gli aggiornamenti degli ordini.



Nota: la maggior parte dei provider di posta elettronica pone un limite al numero di account che puoi aprire con lo stesso numero di telefono. Dal momento che stai per collegare questa email e l’eventuale account Amazon ai dati della tua carta di credito, probabilmente vorrai abilitare anche l’autenticazione a due fattori. Per andare sul sicuro, puoi comprare una carta telefonica prepagata economica e utilizzare quel numero per ricevere i codici dell’autenticazione a due fattori.



Quando hai esaurito il numero di account che puoi aprire con un provider di posta elettronica, passa un altro. Ce ne sono centinaia. Un giorno, probabilmente anche io arriverò ad esaurire tutti i client di posta elettronica del mondo ma, probabilmente, quel giorno arriverà solo tra qualche centinaia d’anni.



Fase 2: Usa un password manager

Questa è una fase cruciale. Non saltarla: VORRAI un modo semplice per effettuare tutti questi accessi una volta che avrai una ventina di account. Non solo dovrai ricordare le credenziali di accesso al tuo account Amazon, ma anche tutti gli account email finti.

Usa Lastpass o il tuo password manager preferito. Ti aiuterà anche a rendere più sicura in generale la tua vita online.



Fase 3: Inizia il tuo periodo di prova

Sloggati da qualsiasi account Amazon che hai già e inizia a usare un nuovo account con l’indirizzo email che hai appena creato. Da lì, clicca su ”prova Prime.” Non è difficile trovarlo, è onnipresente sul sito. Vai avanti e “prova” Prime.

Amazon ti chiederà di aggiungere la tua carta di credito, è tutto ok, accetta. L’obiettivo è fare in modo che Amazon non faccia mai degli addebiti per Prime.

Al momento, Amazon non sembra avere delle regole sul numero di prove gratuite a cui una persona può iscriversi. Alcuni utenti di questo thread di Reddit scrivono che Amazon ha messo fine ai loro periodi di prova dopo circa 30 iscrizioni. I termini e le condizioni di Amazon Prime non dicono che non è possibile continuare ad accumulare periodi di prova, anche se l’azienda ”può terminare la tua iscrizione a nostra discrezione e senza preavviso.”

Ho contattato Amazon per chiedere se, o come, monitorano i nuovi account Prime, e vi aggiornerò non appena mi risponderanno.



Fase 4: Finisci il periodo di prova

È ora di tirare un tranello a Jeff Bezos. Subito dopo l’inizio della prova, falla finire subito. Per farlo, vai in alto su “Il mio account”. Potrebbe volerci un attimo per attivare la prova, se vai su Gestisci le impostazioni Amazon Prime trovi un link che dice “Termina i miei benefici.”

Da qui si viene guidati attraverso il percorso di user experience più subdolo che abbia mai visto. Fai attenzione e continua a cliccare su ”Termina i miei benefici,” anche se il sito cerca di farti rimanere.

Dopo un’altra serie di tentativi per farti rimanere, puoi finalmente raggiungere una pagina per terminare i benefici. Questa opzione indicata in caratteri minuscoli termina la tua iscrizione dopo un mese e ti dà la libertà di usare i vantaggi del periodo di prova fino ad allora.

Anche in questo caso, ho imparato una lezione sul cancellarsi. Ho dimenticato di terminare un periodo di prova e per Amazon e la mia iscrizione è continuata per mesi senza che lo sapessi — e non ricordavo quale indirizzo email fosse il colpevole. Ho dovuto accedere ad ogni account Amazon e casella di posta elettronica (di cui avevo dimenticavo quasi tutte le password, perché non utilizzavo ancora Lastpass), per cercare di trovare il colpevole e cancellare l’abbonamento. Non fare come me.



Fase 5: Vivi la tua vita

Ora puoi sfruttare tutti i vantaggi di Prime per i prossimi 30 giorni, senza nessun costo aggiuntivo. A volte metto un promemoria sul mio calendario per avvisarmi quando il periodo sta per scadere, così so quando rinnovarlo se mi serve. Ma dal momento che hai terminato la prova proprio quando è iniziata, non devi ricordarti molto, infatti, tutte le volte che ti connetti, il sito continua a ricordarti che i tuoi benefici stanno per finire. Inoltre, ovviamente, non è necessario ripetere questo processo ogni 30 giorni: puoi farlo solo ogni volta che ne hai bisogno.



Fase Bonus: Momento introspettivo

Pensa un attimo a quanto spesso usi Amazon Prime per delle piccole stronzate che potresti comprare in un negozietto vicino a casa tua. Un giorno, Amazon probabilmente cambierà il modo in cui verifica i nuovi account. Fino ad allora, potrai vivere velocemente e morire con la spedizione gratuita.



Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.