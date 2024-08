Come essere più sicuri di sé secondo un comico, un cantante e una pornostar

Per molti, la sicurezza in se stessi è un concetto estremamente volatile. Arriva quando sei circondato dalle persone che ti vogliono bene, o dopo qualche birra, e poi se ne va. Che è una fregatura, perché la sicurezza in se stessi è estremamente utile. Ti fa sentire più potente, e, a volte, questo serve per portare a termine dei compiti, farti promuovere a scuola o farti dare un aumento di stipendio.



Ma come fanno quelli la cui carriera si basa sulla sicurezza di sé? Chi deve tenere i nervi saldi davanti a centinaia, a volte migliaia di persone? Per scoprirlo, ho parlato con un comico, una life coach, un’attrice, un cantante e una pornostar.

CANTANTE – KELE OKEREKE

Kele Okereke è diventato famoso a metà anni Duemila come frontman dei Bloc Party. Nella sua carriera solista ha invece pubblicato due album, The Boxer nel 2010 e Trick nel 2014; il terzo album, Fatherland , uscirà a ottobre di quest’anno.

Sono abbastanza sicuro di me, ma nella vita privata sono diverso da come mi vedete sul palco. Non volevo fare il cantante—ci sono persone che cantano sempre, anche in casa da sole, ma io ho cominciato a cantare con i Bloc Party perché non avevamo nessun altro che lo facesse. La vivevo come una responsabilità, l’ho fatto per quello. Negli anni, ho imparato a essere più a mio agio.



Mi ricordo benissimo quanto nervoso ero in quelle prime performance. Non mi veniva naturale. È stato solo dopo il primo album che mi sono reso conto che era una cosa che potevo fare bene e che c’erano persone a cui piacevo. Alla fine del tour per Silent Alarm, ero finalmente tranquillo.

Ora mi interessa solo essere a mio agio alle mie condizioni, sul palco. Non c’è bisogno di essere Freddie Mercury. Quel tipo di performance non mi piace tanto, e anzi mi disturba un po’. Anche ora, comunque, ci sono momenti in cui sono nervoso. Ho appena finito un tour acustico in Europa, solo io e la chitarra, ed era la prima volta che mi trovavo così esposto, quindi be’, non è stato il massimo per i miei nervi.

Se devo dare un consiglio, direi che a ritirarsi in se stessi non si ottiene niente. Se vuoi mangiare la frittata devi rompere le uova.

COMICO – STEVE MCCANN

Steve McCann è un comico professionista, contributor di talkRADIO e Shoreditch Radio, e presentatore di McCannn’s Power Hour , show radiofonico settimanale su Hoxton Radio.

Sono sempre stato piuttosto sicuro di me, a dire il vero. Ma non sul lavoro. All’inizio pensavo che sarei stato una merda, come comico. Ma quello che ho imparato presto, e che vorrei che i giovani comici ricordassero, è che è molto probabile che non vedrai mai più il pubblico in sala quella sera. Quindi non importa cosa pensano o come reagiscono alla tua performance. Non ti preoccupare di loro. Se non va come dovrebbe, potrebbe essere imbarazzante a tratti, ma sul lungo termine chissenefrega.



La cosa più importante è essere pronti. È la stessa cosa di quando una persona normale deve fare un discorso davanti a un pubblico o presentare un progetto al lavoro. Siate pronti, brillanti e conoscete bene quello di cui parlate. O almeno comportatevi come se sapeste tutto; la gente vi crederà.

Fare il comico è una cosa innata. Conosco moltissime persone che sono sicure di sé ma preferirebbero morire piuttosto che alzarsi in piedi e parlare davanti a un pubblico. Devi essere tu a credere che quello che stai dicendo è abbastanza divertente perché il pubblico voglia ascoltarlo. Ma è vero che tutti i comici hanno delle insicurezze. Spesso salgono sul palco per trovare una loro sicurezza—sono alla ricerca di approvazione. Per esempio io non ascolto le critiche né leggo le recensioni. Cerco di dimenticare tutto, e serve molto.

Se dovessi dare un consiglio ai non-comici, direi semplicemente di avere fiducia in se stessi. Davanti alle persone che non conoscete, siate voi stessi. Gli altri avranno rispetto di voi. Fingere o cercare di essere qualcosa che non si è non fa che mostrare che siete insicuri, e comunque dopo un po’ sarà ovvio che erano cazzate.

Qualche anno fa ero a un barbecue con la mia ex, che andava a Cambridge. Parlavano tutti di teatro, di filosofia e di letteratura—cose di cui non avevo la minima idea. Non riuscivo a inserirmi nel discorso, mi sentivo inadeguato. Dove studiavo io la gente era troppo impegnata a fumare e scopare, non andava a teatro. Sono andato a casa e ho comprato un sacco di libri di arte e di teatro per non dovermi mai più trovare in una situazione simile. Ora ne so un sacco, di quelle cose.

PORNOSTAR – BUSTY COOKIE

Busty Cookie lavora nell’industria dell’intrattenimento per adulti dal 2009, è comparsa su Playboy e su Babestation. Di recente, ha interpretato Pianne Faggot nel film Hard Brexxxit .

Quando ero più giovane non ero molto sicura di me, ma il lavoro che faccio mi ha aiutato. All’inizio non mi sentivo a mio agio, ma mi ha spinto a uscire dal mio guscio. È solo quest’anno che sono diventata sicura di me. Prima avevo l’ansia da palcoscenico. A scuola avevo paura delle folle, e anche delle platee, essere in pubblico mi mandava in ansia. Oggi però va molto meglio.



Dovevo essere a un programma diurno sul canale Red Light, vestita—niente nudo. Lì lavoravano anche delle ragazze di Babestation, e quando mi sono presentata mi hanno detto, “Bene, vai e dai il meglio.” È stato piuttosto snervante, ma alla fine ho fatto il record di ascolti. La ragazza che deteneva il record prima di me si è arrabbiata. “Cosa? Quella grassona mi ha battuto?”

Sul set non divento troppo nervosa perché non c’è il pubblico che mi guarda, c’è solo la telecamera. Una volta, però, mi hanno chiesto di fare uno shooting per Playboy—una cosa molto più seria e molto più spaventosa. Ero con Megan Coxxx, dovevamo fingere di masturbarci. Non avevamo mai fatto una cosa simile.

Il mio consiglio, se non sei sicuro di te, è di concentrarti su te stesso e su quello che stai facendo. Soprattutto i ragazzi. Nel porno, si mandano fuori dalla grazia di dio gli uni con gli altri. Una volta stavamo girando e c’erano due ragazzi che avevano appena visto un attore più esperto fare un’ottima performance. Sono rimasti intimiditi e non riuscivano a fare niente, ho salvato tutto io con lo squirting. Abbiamo portato a casa la scena, ho squirtato su tutta la scrivania, ovunque.

Probabilmente a 17 anni ero più sexy di ora. Sono sempre stata brava a fare sesso, mi è sempre piaciuto sperimentare. Il mio consiglio per le ragazze è di amare voi stesse. Imparate ad amare il vostro corpo. Se non vi amate, non potrete amare nessun altro—anche se siete un po’ cicciotte.

ATTRICE – DORA RUBINSTEIN

Dora Rubinstein è un’attrice di Newcastle, lavora con la Young Shakespeare Company e farà la parte di Dorothy in Shit-Faced Showtime: The Wonderful Wizard of Oz .

Penso di essere stata una persona abbastanza sicura, ma le scuole di teatro ti distruggono e poi ti ricostruiscono da zero. Il primo giorno l’insegnante di danza ci ha fatto spogliare fino ad avere addosso solo minuscoli pantaloncini e reggiseni e ci ha messi in riga davanti allo specchio. Ci ha passati in rassegna uno a uno. Ti fa sentire una merda, ma dopo in un certo senso ti fa anche sentire più forte, ti fa pensare che puoi fare tutto. Non potevamo truccarci. Succedono un sacco di cose di questo tipo nelle scuole di teatro, anche se probabilmente non è del tutto legale.



Sul palco, però, ho smesso di essere nervosa. Gli spettacoli sono tutti uguali—devi solo ripetere una cosa che hai provato 100 volte. Uno dei nostri maestri diceva che l’ansia e l’eccitazione vengono dalla stessa area del cervello, quindi quando sei nervoso puoi ingannarti e spingerti a sentirti eccitato. Quando sto per salire sul palco mi sento così: eccitata.

Le audizioni invece mi fanno molta più paura. Ho fatto di recente due audizioni al Globe e al National Theatre, e in occasioni simili incontri persone che stimi, magari un regista che segui fin da quando sei piccola. È dura perché ce li hai proprio davanti. Io cerco di mostrarmi per quello che sono, di non fare il robot.

LIFE COACH – LYDIA AMOAH

Coach Lyds è una business coach, una mentore e una motivational speaker, con un’esperienza ventennale nell’ambito dei media, delle pubbliche relazioni e dello sviluppo della persona.

All’inizio mi proponevo come “confidence coach”. Nella mia vita personale c’erano ambiti che mettevano a dura prova la mia sicurezza, ma mi sono fatta aiutare e ho deciso che sarei entrata in questo ambito lavorativo. Quando hai avuto tu stesso dei problemi, ti è più facile vederli sugli altri. Questo lavoro mi appassiona.



Ho perso mio padre a sette anni. Ma non è facile capire gli effetti di un fatto tale fino all’adolescenza. Anche in situazioni in cui facevo quella forte, dentro non mi sentivo granché. C’erano momenti in cui mi facevo da parte perché non avevo abbastanza sicurezza. Quando ti manca la sicurezza, non capisci il tuo valore. Il mio terapeuta mi ha aiutato tantissimo, mi ha fatto sentire come se mi stesse sollevano dei pesi di metallo dalle spalle.

Il mio consiglio è di identificare gli ambiti in cui siete insicuri, di concentrarvi su quelli. Una volta un mio cliente mi raccontava che lavorava in un open office, di fianco al suo capo. Ma aveva perso sicurezza nelle proprie capacità perché c’era un suo collega che secondo lui era più bravo. Gli ho chiesto di raccontarmi di sé e degli ostacoli che aveva affrontato nella vita. All’improvviso, è come se si accendesse una luce e le persone si rendessero conto di cosa sono state capaci di fare.

A molti viene da fare paragoni, si mettono a confronto con gli altri. Ma non serve a niente, e non fa bene a nessuno. Devi rispettare gli altri e il loro successo, non metterti a paragone per buttarti giù. Bisogna cambiare il linguaggio con cui si parla di sé. Le persone pensano di sé cose così terribili che non le direbbero del loro peggior nemico. Pensare a te stesso in luce più positiva è il primo passo verso la sicurezza.

