Come fumare l’erba con i laser

Se impazzite per l’estetica di certi sfondi digitali usati dai fotografi per gli annuari scolastici ma adorate anche devastarvi di canne perché in qualche paese è legale, abbiamo ciò che fa che fa per voi.

Certi puristi della marijuana preferiscono evitare metodi di combustione per l’erba che coinvolga il butano. Le canapa e i vaporizzatori consentono di fumare in maniera più pulita, ma cosa fare nel caso in cui desideriate un mood più vaporwave? Ad esempio, lo YouTuber “Oregon Marijuana (Jake)” ha pubblicato un video in cui fuma con un laser estremamente potente. Questo solleva una serie di questioni: quante altre persone fanno come lui? Si sono tutti bruciati gli occhi con i laser?

A quanto pare, la risposta alla prima domanda è un “jeah brah!” Nonostante sia difficile individuare una data specifica o una persona responsabile di avere inaugurato questa tendenza, i laser di consumo ad alta potenza sono sul mercato dalla fine del millennio e le nostre ricerche su internet rivelano come l’idea di usarli per godere degli effetti psicoattivi della cannabis risalga almeno al 2008. Entrate con noi in questa tana del bianconiglio affumicata per una retrospettiva nel selvaggio e bizzarro mondo dell’erba sommata ai laser.

Non siamo sicuri di cosa si tratti. Sembra un puntatore laser simile a questo modello da 300wche costa circa 160 dollari. Viene fornito con dei pratici occhiali rossi indossati saggiamente dal protagonista del video. “Il sapore è purissimo,” dice il nostro dopo un tiro di bong che catapulterebbe uno Jedi in un’altra dimensione.

Settembre 2016, un’epoca più semplice di questa. BIOHAZRED SEVEN usa un laser Classe AIII da 2000w, una cannuccia e uno stuzzicadenti riempito di resina per accendersi un bong e poi il laser stesso per accendersi una canna. Oltre a qualche effetto malato di After Effects per illuminarsi gli occhi. Laser, bro!



Quattro anni prima, Canna Occult utilizza un laser da 532nm e 300mw per fumarsi un bong. I tricomi — i peli super-sottili che ricoprono il germoglio — aumentano la luminosità del laser, scrive il nostro nei commenti.



“Il metodo del futuro.” E abbiamo detto tutto.



Oddio, questo tipo accende una canna a una distanza di qualche metro, mentre il suo amico la tiene in bocca. Nessun occhiale di protezione. Niente stronzate. Solo due ragazzi, un salotto abbastanza grande e qualche canna da girare. Questo video è stato girato nell’anno in cui qualcuno ha previsto che i vape laser avrebbero dominato il mondo non combustibile.

Sempre nel 2012, EddieBear2007 ha utilizzato uno Spyder 3 Arctic Laser da 100w per accendersi un bong. Il tipo ha postato solo un altro video dopo di questo. Avanti così!



“Una laser pen accende un bong di marijuana, è naturale o radioattiva?” chiede Justin coffman, creatore di questo video di 26 secondi del 2011. Be’, Justin, probabilmente lo hai già capito da solo, visto che non ti sei ancora trasformato in una Tartaruga Ninja, ma non puoi causarti un avvelenamento da radiazioni fumando con un laser. Anche se “laser” è l’acronimo di “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation,” la radiazione in questo caso si riferisce all’emissione di un fotone o alle radiazioni elettromagnetiche provenienti dalla nube di elettroni di un atomo. Non è la stessa cosa delle onde radio, delle microonde o dei raggi x-ionizzanti, che in dosi elevate possono causare il cancro. Sei salvo, amico.

Nel 2008, solo tre anni dopo la nascita di YouTube, la gente ha iniziato ad utilizzarlo per il suo vero motivo: i video che documentano pratiche assurde di discutibile sicurezza.

In questo caso, la descrizione ci dice poco: “stupenda accensione di un bong con un laser super potente e super illegale.” È super illegale puntare dei laser verso un aereo oppure vendere un laser superiore ai cinque milliwatt. Non è super illegale possederne uno o sballarsi utilizzandolo, a meno che l’erba non causi la caduta di un aereo.

Come l’arrivo del 2017, ci sentiamo fiduciosi nel dire che la pratica del fumare con i laser diventerà sempre più popolare e finirà online per i posteri. A tutti coloro che praticano questa arte, auguriamo di divertirsi. Godetevi la commistione tra potenti tecnologie futuristiche e la politica libertarie sulle droghe (almeno per ora.) Nel frattempo, forse è il caso che vi ricordiate di indossare gli occhiali protettivi.