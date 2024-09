Come hackerare la PS4 per vedere i porno

Se vogliamo rinvigorire la realtà virtuale dal suo stallo momentaneo, forse dovremmo rivolgerci al porno. L’interesse di questa industria nei confronti della realtà virtuale rimane forte, al punto che il sito di porno VR Bangers ha pubblicato recentemente un tutorial che spiega come usare il visore della PlayStation per vedere i video stereoscopici in 3D.

Finora, chi voleva vedere i porno in VR di Banger doveva farlo in 2D, come se fossero normali video a 360 gradi. Ma con il nuovo hack di Littstar, che sta circolando da un po’ su internet, il dispendioso headset di Sony può rendersi utile facendo apparire quanto accade sullo schermo in modo più movimentato e veritiero di quanto accadrebbe normalmente.

Videos by VICE

Mike Henigan del team VR di Bangers mi ha detto via email che nel 2017 c’è stato un aumento dei download per PlayStation, e che il traffico in generale sta aumentando. Nonostante tutta l’eccitazione che gira intorno al visore Sony, comunque, aggiunge che quello più popolare rimane il VR per smartphone.



“Rispetto agli ultimi sei mesi del 2016, il numero di vendite è aumentato insieme agli abbonamenti annuali, il che significa che le persone si fidelizzano e non vengono solo a dare un’occhiata,” mi dice.

“L’esperienza è allucinante, e permette di immergersi completamente rispetto alla visione mono,” scrive VR Bangers nel comunicato stampa. Ma siamo sicuri che non si tratti dell’unica esperienza allucinante in circolazione.

Il processo è piuttosto semplice. Scarichi il programma, carichi i file su una chiavetta, li metti nella Play e lanci la app Littlstar VR Cinema. Se hai scaricato alcuni dei tanti video di VR Bangers, la magia dovrebbe apparire presto.

“Non abbiamo sviluppato l’hack, l’abbiamo solo reso comprensibile alle persone il modo in cui funziona il tutto,” ha detto Henigan. “Abbiamo fatto una guida che integra Bangers tra i tuoi video e li rende più semplici. Abbiamo ridotto i 14 passaggi a quattro.”

Sony non ha risposto alla nostra richiesta di commenti.