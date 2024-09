Vuoi vedere gli Ulver in un labirinto?

Avete presente il Labirinto della Masone di Fontanellato, vero? È quel luogo decisamente massonico e affascinante in cui ogni tanto viene qualche matto dall’estero a suonare per dare un’aura di esoterismo al proprio concerto. L’ultima volta che ci siamo stati era per vedere i Sunn O))) di Stephen O’Malley, e avevamo goduto tra bordate di distorsioni e maschere appuntite. Ora, però, il Labirinto ospiterà un nuovo evento che ci ha fatto alzare le sopracciglia appena ne abbiamo sentito parlare: un concerto gli Ulver, cioè i capi del metal sperimentale, ma anche del black metal un tempo, ma anche di qualsiasi cosa sia violenta e atmosferica e cattiva ed epica.



La band sarà al Labirinto il prossimo sabato 3 giugno, altre informazioni sull’evento ufficiale. Vi diamo anche l’opportunità di vincere un paio di biglietti per l’evento, uno a persona. Dovete soltanto mandare una mail a festa@vice.com con oggetto Concorso Ulver, scriverci dentro il vostro nome e incrociare le dita. Se volete potete anche scriverci qualcosa per perorare la vostra causa. Avete tempo fino alle 18 di martedì 23 maggio, cioè una settimana da ora.



Vi lasciamo qua sotto “Nemoralia,” un estratto dal loro ultimo album The Assassination of Julius Caesar, per darvi un’idea di quello che vi aspetta.