Perché alcuni fan stanno pensando di coprire i tatuaggi dedicati a Marilyn Manson

A febbraio 2021, in un post Instagram, l’attrice Evan Rachel Wood ha accusato Marilyn Manson di aver abusato di lei. “Ha cominciato a manipolarmi quando ero un’adolescente e ha abusato di me per anni,” ha scritto. “Sono qui per smascherare quest’uomo pericoloso e denunciare i tanti settori che lo hanno sempre sostenuto.”

Diverse donne, compresa l’attrice Esmé Bianco, si sono poi fatte avanti con accuse di violenza e abusi domestici nei confronti di Manson, e il Dipartimento dello sceriffo della Contea di Los Angeles ha aperto un’indagine sul musicista.

Manson ha negato ogni accusa, definendole “orribili distorsioni della realtà.”

Tra i fan è nato un dibattito, e qualcuno ha anche deciso di smettere di ascoltare la sua musica. VICE ha parlato con un po’ di persone che hanno tatuaggi dedicati a Manson, per sapere come vedono il loro tatuaggio da quando sono emerse le accuse nei suoi confronti.

MARCELLA, 26 ANNI

Mi sono fatta questo tatuaggio un anno fa. Ho iniziato ad ascoltare Marilyn Manson quando avevo 14 anni e lo ascolto ancora adesso. Ho sempre ammirato la sua personalità artistica.

Ora sono delusissima. Come donna, so quanto è importante lottare contro ogni forma di abuso. Spero che queste accuse siano false, ma la situazione è complicata, perché sono serie e io non conosco Marilyn Manson come persona. Lo adoro come artista.

Ad ogni modo, continuerò ad ascoltare la sua musica e non coprirò il tatuaggio. Ma se ne avessi uno della sua faccia, lo farei togliere. La citazione di una canzone ti permette di separare l’arte dalla persona, mentre un ritratto dell’uomo che ha scritto quelle parole sarebbe un’altra faccenda.

ANONIMO, 33 ANNI

Non ho niente di positivo o negativo da dire su Marilyn Manson. Ho fatto questo tatuaggio a gennaio 2019. Sono coperto di tatuaggi. Questo è sulla gamba e la mia gamba è piena di ritratti, ne ho uno di Tupac e di Rogue Warrior. Marilyn Manson non è la persona che aspiro a diventare, ma la sua musica ha avuto un ruolo importante nella mia crescita.

Non voglio sminuire le accuse, ma non so neanche i dettagli. Non so cosa credere, ma certe cose non le perdono, specialmente alla gente famosa.

Ho appuntamento per coprire questo tatuaggio il mese prossimo. L’artista che me l’ha fatto ha tolto la foto dal suo sito, di recente. Vuole rimuoverlo lei, e comunque non è mai stato il mio preferito.

ELIS, 18 ANNI

Quando ho letto la notizia, ho deciso di tirare giù dalle pareti della mia camera sette poster con la sua faccia. Ero una fan sfegatata. Mi sono sempre vestita e truccata come lui. È praticamente l’unico artista che ho ascoltato negli ultimi quattro anni. Ora sto esplorando nuova musica, cercando qualcos’altro che mi piaccia.

Ho un tatuaggio di Eat Me, Drink Me, uno degli album ora considerati più controversi. Quando ho sentito la notizia, ero disgustata e ho avvertito subito il bisogno di rimuovere il tatuaggio. Più ci ho pensato, più mi sono accorta che il tatuaggio rappresenta un periodo difficile della mia vita che ho saputo superare grazie alla sua musica. Se riesco a trasformarlo in qualcosa di bello con una copertura, bene. Altrimenti non lo coprirò.

Può darsi che tornerò ad ascoltare i suoi primi album a un certo punto, perché li ascoltavo anche per il chitarrista, di cui sono una fan altrettanto entusiasta. Non è solo lui, c’è una band intera.

Lo stesso vale per il mio tatuaggio. L’ha fatto un tatuatore, mica è venuto Marilyn Manson in persona a tatuarmi.

DINA, 23 ANNI

È un tatuaggio di merda. L’ho fatto quando avevo 18 anni per una sua canzone, che si intitola “Spade” [“picche” in italiano, come quella del tatuaggio di Dina]. Il testo della canzone dice: “you drained my heart and made a spade / there are still traces of me in your veins.” Sono stata aggredita sessualmente quando avevo 14 anni e avevo interpretato l’immagine di un cuore che si trasforma in picche come qualcuno che diventa più forte. E ho pensato che la parte sul “ci sono ancora tracce di me nelle tue vene” significasse che sono ancora importante per le altre persone. La sua musica mi ha aiutata tanto.

Non l’ho mai idolatrato, come persona. Quando mi sono fatta il tatuaggio, ho pensato “oddio, e se viene fuori che è anti-semita?” Un argomento a cui sono particolarmente sensibile, dato che sono ebrea. Ma ho pensato anche “be’, ti sei fatta questo tatuaggio per l’interpretazione che hai dato alle parole di una sua canzone, non per chi è lui.”

Volevo farmi anche un diamante, perché c’è una sua canzone che dice “I eat glass and I spit out diamonds,” ma ora ho cambiato idea. Non ne farò altri, ma non mi farò neanche togliere questo.

TARA, 22 ANNI

Mi sono fatta questo tatuaggio due anni fa. Ne ho altri, ma questo è l’unico che ritrae una persona. È buffo perché appena l’ho fatto ho pensato, “Sarà meglio che Manson non faccia niente di sbagliato o mi toccherà farmelo rimuovere.”

Mi sento mortificata, dopo la notizia delle accuse. Ho passato l’ultima settimana a cercare modi per coprirlo con un altro tatuaggio o toglierlo con il laser il prima possibile.

Mi si è spezzato il cuore, ma non continuerò a sostenere una persona del genere. Probabilmente lo coprirò con un altro tatuaggio molto più scuro. La morale di questa storia è che non mi tatuerò mai più niente che sia legato a una persona, mi farò solo tatuaggi semplici e carini. Magari gli metterò un cappuccio scuro come quello del triste mietitore, per coprirgli la faccia.