Crema di patate dolci al curry

Porzioni: 6

Preparazione: 40 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Ingredienti di crema di patate dolce

14 g di olio vegetale

20 g di scalogno tritato

14 g di zenzero grattugiato fresco

6 spicchi d’aglio tritati

7 g di Lemongrass grattugiato

2 foglie di lime combava

20 g di pasta di curry rosso

1-1,5 kg di patate dolci a pasta arancione, arrostite e ridotte in purea

700 g di brodo vegetale o di pollo

350 g di latte di cocco non zuccherato

60 g di miele

30 ml di succo di lime

Sale e pepe, a piacere

Preparazione della crema

1. In una casseruola 20 cm di diametro, scalda l’olio vegetale a fuoco medio. Poi aggiungi scalogno, zenzero, l’aglio, lemongrass, la foglia di lime Combava e la pasta di curry; lascia cuocere lo scalogno tritato finché non diventa tenero (dai 2 ai 3 minuti), ma attento a non farlo diventare dorato.

2. Aggiungi la purea di patate dolci e cuoci 2 minuti circa. Quindi aggiungi il brodo e il latte di cocco e lascialo sul fuoco per altri 20 minuti.

3. Metti tutto in un frullatore a immersione o in un robot da cucina, frulla fino a ottenere un composto omogeneo e versalo in una nuova pentola larga 20 cm. Aggiungi altro brodo se la crema risulta troppo densa.

4. Ora bilancia il sapore delle spezie con il miele e lime, infine condisci con sale e pepe. Servila calda e guarnisci con scalogno spadellato.