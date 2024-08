Crocchette di maiale impanate con cornflakes

Porzione: 4

Preparazione: 15 minuti

Totale: 55 minuti

Ingredienti

Per il filetto:





450 g di filetto di maiale

2 cucchiaini di senape in polvere

2 cucchiaini di aglio in polvere

2 cucchiaini di sale

1 cucchiaino di pepe nero macinato fresco

1 cucchiaino di paprika dolce

60 g di farina

3 uova grandi

160 g di cornflakes, leggermente sbriciolati

olio di canola

Per la salsa di miele e senape:





110 g di panna acida

2 cucchiai di senape di Digione

2 cucchiai di senape in grani

1 cucchiaio di miele

2 cucchiaini di salsa piccante

1 cucchiaino di aceto di mele

Procedimento

1. Metti il maiale in un sacchetto da sottovuoto e, usando il batticarne, batti la carne finché non diventa spessa mezzo centimetro. Taglia in strisce in 10 cm di lunghezza e circa 1 cm di larghezza e metti da parte.

2. Marina il maiale. In una ciotola di media grandezza mescola senape, aglio in polvere, sale, pepe e paprika. Aggiungi il maiale e ricoprilo bene. Lascialo in frigorifero per 30 minuti.

3. Prepara la salsa. Mescola panna acida, senape, miele, salsa piccante e aceto in una ciotola di media grandezza con sale e pepe. Copri e metti in frigorifero finché non è pronto per essere utilizzato.

4. Friggi il maiale. Scalda 5 cm di olio in una padella grande finché un termometro non raggiungi la temperatura di 175°C. Metti farina, uova e cornflakes frantumati in 3 piatti fondi separati e condisci ognuno con sale e pepe. Passa la carne nella farina, poi nell’uovo, poi nei cornflakes. Lavorando a gruppi, friggi le crocchette finché non sono marrone-dorato, circa 2 minuti. Metti su un piatto ricoperto di carta da cucina e ripeti con le restanti crocchette. Trasferisci su un vassoio e servi con la salsa.

