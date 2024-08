DubleBorderi Sandwich

Ingredienti

Pomodorini di Pachino essiccati

Funghetti

Crema di ricotta

Mozzarella affumicata

Pane

Patate

Cipolla

Peperoni

Piacentinu Ennese Borderi (Pecorino con zafferano e pepe nero in grani)

Finocchietto selvativo

Rucola

Miele

Scorza di Limone

Olive nere

Coppa Santagelese

Guanciale di Suino Nero di Nebrodi

Olio

Limone

Procedimento

Arrostire le cipolle e i peperoni. Condire le patate con olio, limone e prezzemolino. Mettere i pomodorini essiccati come base sul pane.

Grattugiare generosamente il Pecorino allo zafferano.

Mettere un altro strato di pane e mettere le patate condite, finocchietto selvatico, rucola, miele, scorzette di limone, olive nere, coppa Santangelese, Guanciale di Suino Nero dei Nebrodi flambato.

Mettere olio e limone on top.

Il pane utilizzato per i panini è un filoncino casareccio di semola di grano duro al sesamo scavato della mollica in eccesso per far spazio agli ingredienti o in alternativa un pane ai 6 cereali, di facile digeribilità.