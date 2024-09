È morto William Onyeabor

William Onyeabor, storico musicista nigeriano, è morto oggi, 18 gennaio 2017. Aveva settant’anni e l’annuncio è arrivato direttamente dalla sua pagina Facebook ufficiale. Vi abbiamo tradotto qua sotto il comunicato, arrivato dall’etichetta che si era presa cura del suo materiale negli ultimi anni, Luaka Bop:

Dobbiamo annunciare, con la tristezza nel cuore, che il grande imprenditore e mitico pioniere musicale nigeriano William Onyeabor è morto all’età di 70 anni. Se n’è andato in pace, nel sonno, dopo una breve malattia. Era nella sua casa di Enugu, in Nigeria. Artista, uomo d’affari e visionario straordinario, Onyeabor ha composto e auto-pubblicato nove album di electro-funk rivoluzionario tra il 1977 e il 1985, che registrò e stampò alla Wilfilms Limited—la sua stamperia personale nel sud est del paese.



Con la pubblicazione di Who is William Onyeabor? nel 2013, la sua musica e la sua storia hanno affascinato il mondo. L’album venne trattato da grandi giornali, stazioni radio e televisive in tutto il mondo. Time Magazine lo mise al quarto posto nella sua lista di album dell’anno. Nel 2014 è arrivato un documentario su di lui, “Fantastic Man”, e un tour che lo ha portato in giro per il mondo con oltre cinquanta ospiti speciali provenienti da diverse generazioni, generi e contesti.



Nonostante tutto, Onyeabor aveva deciso di non parlare più di sé, e ha rifiutato per anni le molte richieste di intervista che riceveva. Essendosi convertito al cristianesimo nell’ultima parte della sua vita, voleva solo parlare di Dio.



Vogliamo mandare le nostre condoglianze più sentite alla sua famiglia e ringraziare ognuno di voi che ha aiutato a diffondere la sua musica in giro per il mondo.

Videos by VICE

Che dire, Onyeabor era una delle figure più interessanti e celebri mai uscite dal continente Africano—e la sua biografia, tra lo spirito DIY con cui pubblicava la sua musica e la scelta di rifiutare in tutti i modi le luci dei riflettori per la fede trovata così avanti negli anni, resterà nella storia. Potete guardare qua sotto Fantastic Man, il documentario sulla sua vita girato dai nostri colleghi di Noisey US che, nel 2014, sono andati in Nigeria per cercare di rintracciarlo. Appena dopo, potete ascoltare la sua “Atomic Bomb”.



Segui Noisey su Facebook e Twitter.