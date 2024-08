Come sopravvivere a una sbronza se fai esercizio fisico per dimagrire

Una birra dopo una bella sessione d’allenamento è un momento bello come pochi altri. Le endorfine sono ancora in circolo quando cominci a provare quella leggera ebbrezza. Non sorprende che l’alcol sia la droga più popolare tra atleti e fan della palestra.

Ma se invece parliamo di caraffe e caraffe di margarita?

La risposta è un po’ più complicata di quanto potrebbe sembrare. Se stai cercando di perdere peso, sappi che l’alcol si trasforma in calorie vuote che di certo non aiutano – soprattutto se l’accompagni con patatine fritte e altro cibo da bar, che di solito è ricchissimo di grassi.

Il dottor Bob Girandola, professore associato del dipartimento di biologia umana della University of Southern California, ci ha detto che è un “totale controsenso” se vai in palestra per dimagrire, consumare alcol poi. Se stai cercando di mettere su massa muscolare, consumare alcol dopo la palestra può inficiare la sintesi proteica, processo che aiuta la formazione dei muscoli.

Alcuni ricercatori australiani hanno misurato gli effetti che sei vodka e succo d’arancia avevano su un gruppo di atleti universitari, se consumati nelle tre ore successive all’allenamento. Stiamo parlando di un totale di 112 grammi d’alcol, ovvero il corrispettivo di quello che gli studenti hanno dichiarato di consumare durante le loro serate.

(A volte la scienza è meravigliosa.)

I ricercatori hanno scoperto che il consumo di alcol provoca un calo del 37 percento nella sintesi proteica. Ma consumando proteine del siero di latte prima di cominciare a bere, il calo scendeva al 24 percento.

Ecco, io non posso dire di avere strumenti scientifici di analisi, ma sono certo che riempirti lo stomaco di siero di latte prima di bere alcol aumenti esponenzialmente il rischio di vomitare sul tappeto.

E anche se puoi limitare il danno dell’alcol sulla tua sessione d’allenamento, non significa che bere sia ok.

“Se stai cercando di mettere su massa e ottenere il massimo dei benefici nutritivi, non ha alcun senso consumare alcol,” dice Girandola. “Perché bere alcol quando esistono cose molto migliori?”

Be’, perché i tuoi compagni di squadra hanno appena ordinato un altro giro ed è il tuo turno di brindare.