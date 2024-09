Attenzione: per attivare i sottotitoli in italiano, cliccare sul tasto CC della barra del player.

Oggi, nel mondo, i giocatori di League of Legends superano gli abitanti della Francia. Volevamo capire come ci siamo arrivati, così abbiamo mandato Matt Shea in Corea del Sud, un paese in cui gli eSports possono renderti ricco e famoso o farti entrare in riabilitazione.

Nella prima parte siamo a Seul, dove i gaming café, le arene e le strade sono in fermento per lo scontro di PC game più grande nella storia del Paese. Alle semifinali mondiali di League of Legends Matt si innamora del cosplay team delle Spiral Cats, ma viene subito liquidato e rimpiazzato con la star americana degli eSports.

