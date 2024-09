‘Developers’ è la seconda puntata di FFW3: Game Breakers

Ci sono voluti anni di estenuante fatica e fiducia, ma sembra che finalmente anche l’Italia stia cominciando davvero a credere in sé stessa quando si parla di sviluppare videogiochi—Proprio in questi giorni è stato presentato il terzo censimento di AESVI sugli sviluppatori italiani e i numeri sono in costante aumento, come la qualità dei giochi sfornati da questi studios.

Sembra proprio che questo sia l’anno d’oro per i videogiochi in Italia e qui su Motherboard abbiamo deciso di esplorarlo con FFW3: Game Breakers, la terza stagione di Fast Forward—la nostra serie video in collaborazione con Fastweb—in cui raccontiamo come internet, l’alta connettività, l’innovazione tecnologica e la spinta creativa stiano contribuendo alla crescita dell’industria dei videogiochi in Italia. Si tratta di 5 puntate in totale—una per ogni grande settore di questo mondo: dagli sviluppatori fino agli streamer, passando per gli eSport e gli youtuber.

Oggi vi presentiamo Developers, la seconda puntata di Game Breakers in cui abbiamo parlato con gli sviluppatori italiani più promettenti e visitato gli studios e i laboratori della realtà più consolidate. Siamo passati dal Game Over, il festival underground dedicato ai videogiochi degli sviluppatori indipendenti italiani, dove abbiamo parlato con Matteo Corradini e Diego Sacchetti di Morbidware del loro progetto Ray Bibbia, un incrocio tra un “textorcisme game” e uno shoot’em’up frenetico che farà rimbalzare il giocatore tra tastiera e schermo, e con Eugenio Gatto di Virtual Craft Entertainment che ci ha parlato di Exit Limbo, un brawler ambientato a Modena con protagonista, be’, un rinoceronte antropomorfo.

Siamo stati accolti poi nel laboratorio casalingo dei We Are Muesli, dove il duo di sviluppatori ci ha parlato del loro approccio non-convenzionale ai videogiochi e dei numerosi titoli sfornati nel corso degli anni—È stato poi il turno della Milan Games Week, dove abbiamo avuto occasione di conoscere Giacomo Lucchini di Stormborn Studio, che ci ha parlato di Runes: The Forgotten Path, un gioco completamente pensato per la realtà virtuale in cui si interpreta un mago impegnato a lanciare magie.

Questo è Game Breakers e nella prossima puntata scopriremo il mondo degli eSports e dei giocatori professionisti di videogiochi.