Fermi tutti, secondo la scienza il vino rosso fa bene ai denti

Esiste qualche problema che non può essere risolto dal vino? A quanto pare no. Più la medicina e la scienza studiando la bevanda, più ne scoprono proprietà benefiche per l’organismo umano — sempre se assunto con moderazione. Dopo gli studi che dimostrano i suoi benefici per il cuore e nel diminuire il rischio di diabete, è venuta alla luce un’altra qualità del vino: fa bene all’igiene orale.

I polifenoli, contenuti sopratutto nel vino rosso riuscirebbero a contrastare i batteri responsabili della formazione della placca e quindi delle carie ai denti e disturbi alle gengive — come la parodontite. Lo studio che si concentra su questo aspetto è stato pubblicato dal Journal of Agricultural and Food Chemistry dell’American Chemical Society ed è stato firmato dal gruppo di M. Victoria Moreno-Arribas del Cial di Madrid, un istituto specializzato nelle Scienze dell’alimentazione che opera all’interno del Consiglio Nazionale della ricerca Csic.

Il vino contiene l’acido caffeico e l’acido p-fumarico che potrebbero impedire ai batteri di aderire ai denti e ai tessuti gengivali. Il team di ricercatori è giunto a questa conclusione studiando il tessuto dentale e gengivale in provetta in relazione agli estratti di semi d’uva e di vino rossi disponibili in commercio, scoprendo, inoltre, che in presenza del probiotico del cavo orale ‘Streptococcus dentisani’, queste proprietà venivano poteniziate.

In pratica, secondo lo studio i benefici sono da attribuire ai metaboliti sottoprodotti dell’acido caffeico e l’acido p-fumarico contenuti nel vino che si formano quando comincia il processo digestivo dei polifenoli del vino nella bocca. Insomma, quando si beve un po’ di vino e si inizia a digerirlo si tutela anche la nostra igiene orale. Bene, per oggi è tutto dal pianeta de “il vino è una figata che ci salva la vita”, ci risentiamo alla sua prossima proprietà benefica che verrà scoperta dalla scienza e, mi raccomando, bevete con moderazione.

