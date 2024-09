Questo articolo è apparso originariamente su VICE.

Come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa, i corsi di pittura dal vivo sono complicati per una serie di ragioni. Se la promiscuità dei corpi nudi e l’invasione del vostro spazio personale sono un problema per voi, c’è la possibilità che non riuscirete mai a disegnare un corpo come si deve. Anche se non siete a vostro agio nella vostra pelle e apprezzate quella degli altri—tutti gli altri—dovete comunque lavorare un bel po’ prima che i vostri modelli ingessati diventino delle vere odalische. E visto che i corsi che frequentate non basteranno, vi proponiamo di lavorare comodamente da casa su queste pose fotografate dal nostro specialista di nudi: Richard Kern.

Accovacciata a braccia tese

Sdraiata su un braccio

Poggiata all’indietro con una gamba sollevata

In piedi, braccia e gambe incrociate

Un braccio e un piede teso

Piegata in avanti, mani sulle ginocchia In piedi, mani dietro la testa

In ginocchio con l’avambraccio sulla gamba

Mani ai fianchi, testa girata



Distesa su un lato con la gamba piegata



Assistente foto : Max Dworkin. Trucco e parrucco : Erin Green. Modelle : Yesenia & Deanna.