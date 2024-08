Sembra che stia per arrivare la fine di Flash — questa volta per davvero. Martedì Adobe ha annunciato che uno dei simboli a cui i nerd del web design, i fanboy di Steve Jobs e gli editorialisti dei giornali tech tenevano di più morirà entro la fine del 2020. I più recenti formati open-source come HTML5, WebGL e WebAssembly sono più efficienti e funzionali di Flash, un software che ha definito un’intera era del web design e, ancora oggi, è un incontro abituale per qualunque utente medio del web.

“Adobe ha intenzione di dismettere Flash,” ha scritto l’azienda circa il programma, creato in origine nel 1996. “Specificatamente, smetteremo di aggiornare e distribuire Flash alla fine del 2020 e incoraggeremo i creatori di contenuti a far migrare qualunque contenuto Flash esistente ai nuovi format open-source.”

Videos by VICE

Ma come già visto altre volte, anche se un’azienda software o hardware ha espresso una certa volontà, non significa che gli utenti automaticamente la seguiranno. Un po’ come per gli MP3, Flash non morirà mai.

Ben dopo il 2020, persone con computer vecchissimi visiteranno vecchi siti in Flash. Flash Player continuerà a venire distribuito via torrent o su siti come oldversion.com. Ci saranno emulatori di Flash e l’Internet Archive si occuperà di curare la preservazione di file .SWF particolarmente importanti. Per nostalgia, gli hobbisti continueranno a creare video e giochi in Flash, come fanno oggi con l’Apple II o il NES, vecchi di decenni. Ci sono musei online dedicati a Flash per commemorare la sua eredità cruciale per la trasformazione e l’evoluzione di internet.

“Credo anche che pretendere che le tecnologie digitali possano conservare tutto per sempre sia un po’ prendersi in giro,” mi ha detto qualche anno fa Andrew Russel, storico di internet dello Stevens Institute of Technology, mentre parlavamo di ciò che sarebbe successo quando Flash sarebbe morto per davvero. “Ma sì, è un aspetto importantissimo di internet.”



Molti siti basati su Flash si romperanno e smetteranno di funzionare, e molte altre persone smetteranno semplicemente di usarlo. Ma ciò non significa che lo perderemo del tutto. Ci sono già grandi archivi di file .SWF su siti come swfchan.com. I redditor di /r/datahoarder stanno già discutendo per capire come salvare al meglio gigabyte di file Flash.

Internet non dimentica mai niente. E internet non lascia nemmeno mai morire davvero qualcosa.