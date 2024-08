Focaccia all’aglio e ravanelli

Porzioni: 4

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale di cottura: 30 minuti

Ingredienti per la focaccia

720 ml d’acqua, temperatura 40 °C circa

7 grammi circa di lievito madre secco

853 grammi di farina bianca

125 grammi di farina integrale

2 cucchiaini di sale marino

un pizzico di peperoncino secco

250 ml di olio extra vergine d’oliva (da usare in due momenti diversi)

65 grammi di scaglie di aglio

1 mazzo di ravanelli, con i bulbi tagliati a rondelle fine e le foglie tagliate grossolanamente

25 grammi di Parmigiano Reggiano grattugiato

Sale grosso

Procedimento

1. Prendi 240 ml e il lievito e mettili nella ciotola di un robot da cucina per impastare. Azionalo per 10 minuti, fino a quando non si crea una schiuma, e poi aggiungi il resto dell’acqua, la farina, il sale e il peperoncino. Impasta fino a quando non si crea un impasto appiccicoso. Aggiungi metà dell’olio d’oliva, le scaglie di aglio e i ravanelli sopra, e impasta per incorporare. Copri poi con un canovaccio umido e fai riposare per 2 o 3 ore, o fino a quando l’impasto non raddoppia in grandezza.

2. Riscalda il forno a 220 °C. Rivesti una teglia abbastanza grande con il rimanente olio d’oliva. Una volta che l’impasto avrà riposato, riversalo sulla teglia e stendilo per tutta la sua dimensione. Metti sopra il ravanello sopra la focaccia, insieme al parmigiano e al sale grosso.

3. Fai cuocere in forno la focaccia fino a quando non diventerà dorata, quindi dai 30 ai 40 minuti. Fai riposare almeno per 10 minuti prima di tagliarla e servirla.

