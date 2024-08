Foto di ragazze prima e dopo essersi rasate a zero in quarantena

Durante il lockdown, molti uomini hanno perso la pazienza e nell’attesa della riapertura dei barbieri si sono semplicemente rasati a zero, spesso live sui loro social. Ma anche molte donne stanno facendo lo stesso. E un sacco di persone hanno continuato a farlo anche quando parrucchieri e barbieri hanno riaperto.

La differenza tra uomini e donne sta negli stereotipi che vengono applicati nei due casi. Se ti rasi a zero e sei una ragazza, per esempio, è più possibile che la gente ti collochi automaticamente nello spettro LGBTQ+, o pensi a te come una persona che vuole essere vista come mascolina, o androgina—nulla di male, ovviamente, ma si tratta di cose impiegate storicamente per defemminizzare le donne con la testa rasata.

“Un sacco di persone mi fanno domande legate al mio orientamento per via di questa cosa,” dice Jennifer, che si è rapata a macchinetta, “ma credo che se ti va di rasarti la testa, tu lo debba fare comunque.”

Jennifer con i capelli e Jennifer con la testa rasata.

“Ho sempre associato i capelli all’idea di bellezza, in particolare quando ero più giovane e li portavo molto lunghi,” dice Kitty, anche lei rasata a zero. “Quindi è bello presentare me stessa in un modo che non sta alle regole di bellezza femminile decise dagli altri.”

Robyn, una giornalista il cui selfie con la testa rasata ha raccolto oltre 2000 like su Twitter, la pensa in modo simile: “Probabilmente la più grande sorpresa è che non risulto assolutamente meno femminile di prima.”

A differenza degli uomini, che nella maggior parte dei casi possono rasarsi senza che nessuno li guardi due volte, le donne devono fare i conti con un altro pensiero che si forma in chi le vede: l’idea che potrebbero essere malate.

Grace.

“Sono andata a fare una corsa ieri,” dice Robyn, “e la gente mi stava piuttosto lontana. Non ero truccata e di natura sono piuttosto pallida, quindi ho avuto l’impressione che vedendomi pensassero ‘ma è proprio sicura di poter stare all’aria aperta?’ Come se avessi fatto la chemio o qualcosa del genere.”

Grace, una blogger di Brighton, ha avuto esperienze simili nel corso dei due anni in cui ha avuto questa pettinatura. “Un sacco di gente pensa che io sia malata,” dice, “perché ho i capelli molto corti e porto un foulard. Una volta in un centro commerciale una bambina ha urlato indicandomi ‘mamma, perché quella signora è senza capelli?’ Io ho riso tra me e me e ho continuato a camminare—l’ho trovata tenera. Ma poi la mamma l’ha tirata a sé e l’ho sentita dire: ‘Shh, non dire così, probabilmente è molto malata’.”

Grace prosegue: “Ho pensato ‘no, devo correggerle’. Così sono andata dalla bambina e le ho detto: ‘Ehi, mi sono tagliata i capelli per beneficenza.’ Sono stata davvero malata, ho avuto un tumore al cervello—poi ho detto alla mamma, ‘Ma per favore, non dia per scontato che io sia malata’. Lei ha abbassato lo sguardo e ha chiesto scusa.”

Kitty.

Grace all’inizio si era tagliata i capelli per una raccolta fondi a favore della lotta contro il tumore al cervello, in particolare per un servizio di consulenza che l’aveva aiutata quando era stata malata. Ma avere un tumore non aveva influenzato direttamente la sua acconciatura. Nonostante questo, è comunque una presunzione che incontra di tanto in tanto, cosa che sembra essere estremamente legata al genere—io sono andato in giro con i capelli a zero per un sacco di tempo, ma non mi è mai sembrato che qualcuno pensasse che stessi facendo la chemio.

Nonostante le differenze tra i generi, una cosa ci collega quando si parla di rasarsi a zero: può essere una risposta estremamente catartica allo stress. Joely si trovava in Perù all’inizio della pandemia, e il lockdown lì è stato molto più severo rispetto a casa sua in UK; non poteva uscire a fare esercizio fisico e c’era polizia ovunque.

Joely

“Non è successo nulla di notevole per un sacco di tempo perché non potevo fare proprio nulla,” dice. “Rasarmi a zero è stato uno sfogo enorme. Ho pensato: ‘Farò qualcosa di strano, così almeno quando tornerò a casa avrò una storia da raccontare’.” L’idea di far succedere qualcosa l’ho ritrovata in tante conversazioni con ragazzi e ragazze che si sono rasati a zero.

“La pandemia è una situazione stressante per tutti,” dice Kitty. “Siamo bloccati a casa, senza poter fare la solita vita. Rasarmi mi è sembrato un modo per avere il controllo su qualcosa—una specie di reazione allo stress, suppongo. È stato molto liberatorio.”

Per Robyn, rasarsi a zero è un modo per trovare qualcosa di positivo nella pandemia. “Rappresenta un’opportunità per molti,” dice. “È il momento di fare qualcosa che hai sempre voluto fare ma non hai mai avuto il coraggio di fare. Per le donne, è davvero catartico ed è anche un buon modo per approfondire il rapporto con i propri capelli.”

E poi, ti porta via qualche decina di minuti. Tanto che cos’hai di meglio da fare?

