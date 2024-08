Fermi tutti: i fratelli Gallagher hanno fatto pace

Con il più grande atto pubblico di pace dai tempi dell’armistizio di Compiègne, che segnò la fine della Prima Guerra Mondiale l’11 novembre 1918, Liam Gallagher ha annunciato che lui e suo fratello Noel, anche conosciuto come il suo punching ball da Twitter preferito, si sono “rimessi a posto”. Da accanita appassionata della faida Gallagher (anche conosciuta come l’unica faida musicale nella quale l’insulto più feroce è “patata”) non so bene cosa pensare. Da un lato mi fa piacere che i ragazzi si siano riconciliati per Natale. Ma dall’altra parte mi sento come in lutto. Questa è stata la faida più grande del mondo; una faida che ha segnato la nostra epoca.

Ieri, lo stesso LG ha twittato “Voglio augurare un buon Natale alla squadra NG è stato un anno grandioso grazie di tutto attendo con ansia di vederti domani AS YOU WERE LG x”. Ovviamente i fan hanno immediatamente colto il significato di quelle iniziali e, a domanda di un fan, Liam ha risposto che Noel si era “messo in contatto” e che ora si sono “rimessi a posto”.

Videos by VICE

We're all good again — Liam Gallagher (@liamgallagher) December 19, 2017

E così, alle 19:09 ora di Greenwich di martedì 19 dicembre, si è chiusa un’epoca. La potremmo chiamare “L’Era della Patata” (ricordiamo anche il pelamento di tuberi sul palco), un’epoca caratterizzata dagli insulti sui Gorillaz, in cui ci si riferiva a Damon Albarn come a “quel coglione boccalarga dei Blur”. E nonostante sia finita (anche se ho come la sensazione che sia destinata a ritornare non appena avremo digerito il panettone), ci restano i bei ricordi, e un sorriso ci increspa le labbra ripensando ai momenti di gioia passati a commentare i tweet di Liam Gallagher con i nostri coinquilini. Quelli sì che erano bei tempi.



La faida tra i fratelli Gallagher è morta. Lunga vita alla faida tra i fratelli Gallagher.

Segui Noisey su Instagram e Facebook.