Sono una ragazza grassa—e qui ti parlo di come si fa sesso con me

Le prime volte che ho fatto sesso da grassa, l’ho fatto con indosso la felpa di Superman del mio ragazzo. Avevo 16 anni ed era il 2009—molto tempo prima che la body positivity invadesse la cultura popolare e il mio feed di Tumblr. Oggi, da 26enne con la 48, il gioco del sesso è cambiato, di pari passo con l’aumentare della mia taglia e il restringersi del gruppo di persone interessate a uscire con me. Con altre persone grasse possiamo fare pancia contro pancia, afferrare l’uno il corpo dell’altra e goderci la nostra abbondanza in privato (o con altri partner, se ci piace il sesso di gruppo). Ma fare sesso con una ragazza grassa (come io mi definisco), se non la conosci bene e non sai cosa le piace e cosa non le piace, per le persone più magre sembra essere un campo minato.

Quando chatto con una persona che non conosco e con cui potrei fare sesso, sento sempre il bisogno di fare presente la questione del mio aspetto. La mia bio su Bumble recita “honey with a tummy”, fra le mie foto ce ne sono tantissime a figura intera e comunque finisco sempre per chiedere: “Da quanto ti piacciono le ragazze grasse?”

Le risposte vanno da “non mi sono mai piaciute” a “possono essere attraenti” a “non me n’ero accorto”. L’ultima è la più offensiva—parlo per me, quantomeno. Credi che non mi sia mai vista? Perché far finta che non peso il doppio di te? Una volta ogni tanto vado a letto con un feticista delle grasse che mi fa sentire una Venere, ma per il resto, sono perlopiù impegnata ad assicurarmi che quelli con cui sto per scopare non siano grassofobi.

Ma lo capisco, è difficile. Se solo qualcuno scrivesse una guida… E va bene. Qui c’è una guida basata sulla mia esperienza. Che non è quella di tutte, certo. Ma eccola.

LA PANCIA ESISTE

È una verità universalmente conosciuta dalle ragazze grasse: la pancia è la parte più tabù del nostro corpo. Lo so perché la mia è stata toccata così poco che mi sorprende che non si sia ritratta e caduta come una foglia secca. Penso che molti uomini avrebbero desiderato che succedesse, tra l’altro. Ma evitare di toccarla rende la pancia ancora più evidente. Se mangi una fetta di torta e lasci la glassa sul piatto, la glassa non smette di esistere (né di essere dolcissima).

Se vuoi scopare con me, scopami tutta. I partner migliori sono quelli che mi palpano la pancia come se fosse una terza tetta, mi baciano tutta e non fanno finta che il mio corpo sia meno di quello che è.

NON PARLARMI DELLE MAGRE

Lo vedo, ce l’hai sulla punta della lingua. Sei indeciso tra “ho sempre voluto fare sesso con una ragazza come te” e “preferisco le tue curve alle ragazze magre.” Se ti sei mai chiesto qual è il modo più veloce per rovinare l’atmosfera, eccolo qua. Non sei speciale perché vuoi scopare con me. Ci sono pagine su pagine di Pornhub di uomini che hanno questa fantasia, e dire a una persona che la sua principale attrattiva è la taglia non la farà sentire speciale.

Se ti scopi qualcuno per soddisfare un tuo fetish, il minimo che devi fare è dirlo apertamente. Più donne di quanto pensi fanno le BBW senza problemi, ma imporre un kink a una persona che vuole solo dare una botta è da stronzi.

USA L’IMMAGINAZIONE

Nel documentario BBC Too Fat For Love, la blogger Emma Tamsin-Hill e le sue amiche si fanno dare dei consigli dalla sex coach Athena Mae, che mostra alle ragazze come gestire il proprio peso stando sopra, oltre a varie posizioni per il sesso orale e come usare un cuscino sex wedge. Tutte queste informazioni sono sicuramente importanti, ma da donna single, se un tipo tira fuori un cuscino apposta per scopare quando arrivo all’appuntamento di Tinder, probabilmente scapperò il più lontano possibile.

Non è sempre necessaria tutta questa preparazione. Basta avere più di due cuscini sul letto, così ne puoi mettere uno sotto di me se serve. Se il letto è fragile, ci mettiamo per terra. Farlo in doccia è scomodo? Masturbami nella vasca. Smettila di cercare di metterci nella posizione della carriola se non abbiamo nulla a cui appoggiarci a parte le nostre maniglie dell’amore.

FIDATI DI NOI

Quando una ragazza magra condivide un meme sul non voler stare sopra, fa ridere e ci diamo di gomito tra sorelle. Ma quando una ragazza grassa dice “no” e qualche stupido cerca di incoraggiarla a salire sopra dicendo “non mi schiacci mica”, Gesù piange. Lo so che non ti schiaccio, visto che non sono un palazzo che crolla o quel masso gigante di Indiana Jones, ma il fatto che tu senta il bisogno di dirlo nasconde l’implicazione che possa succedere.



Quasi ogni volta che ho fatto sesso, sapevo cosa volevo meglio del mio partner. E il motivo è che sono stata nei dintorni del mio clitoride più a lungo di chiunque altro. Questo vale per tutte le persone che hanno un clitoride. Se la tua ragazza dice che non vuole stare sopra, probabilmente è perché stare sopra comporta uno sforzo molto maggiore rispetto a mettersi a quattro zampe e prenderlo da dietro—non perché vuole che le accarezzi il viso e le dica che andrà tutto bene.

… O LASCIA PERDERE

Se una ragazza grassa è la tua ultima scelta a fine serata, o è l’amica della ragazza del tuo amico a una festa, o soltanto una cosa che pensi di dover provare—rimettiti a posto i pantaloni e torna a casa. Scoparsi qualcuno per disperazione o per curiosità non è un motivo abbastanza valido per farlo.

