Guè Pequeno sta tornando

Lo aveva quasi annunciato qualche giorno fa, Guè Pequeno, il suo ritorno. Con un trailer più simile a un film d’azione che all’annuncio di un disco postato su Facebook. Lui compariva con il volto tumefatto, in mezzo a spari e risse, maestoso. E poi dei visi, oltre a quello familiare di Emi Lo Zio: Enzo Dong, Franco Ricciardi, Luche e altri ancora. Tutti personaggi fondamentali della scena napoletana. Probabili featuring?



Oggi però è arrivata la notizia che stavamo tutti aspettando. Quel video era il preludio a un nuovo album, il primo dopo l’ingresso di G U E in BHMG, l’etichetta fondata da Sfera Ebbasta e Charlie Charles, parte dell’universo Def Jam e Universal. Le aspettative sono molto alte: come avevamo scritto in un articolo, “Chi non vorrebbe stare in una squadra composta dall’artista più venduto e probabilmente più influente d’Italia, da un rapper che da vent’anni gioca ai livelli massimi di questo campionato e da un produttore che ha messo il pepe al culo a tutti i colleghi?”

L’album uscirà il 14 settembre e ha una copertina i cui toni riprendono quelli di Rockstar di Sfera. L’autore è Corrado Grilli, cioè Mecna, come ha annunciato lui stesso sul suo profilo Instagram. Quella che vedete qua sotto è la copertina del CD, mentre la versione in LP ha uno scatto diverso al suo centro. Ancora è presto per speculare sul suono e i contenuti dell’album: vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi, felici di accogliere il ritorno del miglior rapper d’Italia.

