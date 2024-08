Vieni nella cameretta di Noisey agli I-Days

La nostra comunità di riferimento, quella di persone italiane che amano la musica e che sono più o meno millennial, è variegata e piena di sfumature, ma ci sono alcune cose che ci accomunano: l’attaccamento alla mamma, la simpatia per Liam Gallagher che alla fine è un bravo guaglione, e la cameretta. Non parliamo della triste doppia che condividete con un cane e il suo umano in una zona estremamente isolata della città, ma della stanza a casa dei vostri genitori con i posteroni alle pareti, le cartine nascoste (o dimenticate) in fondo ai cassetti e la TV scartata dai parenti da attaccare alla console per i videogiochi.

Così quando I-Days, che è il festival gigante che si svolgerà nell’area Expo di Milano dal 21 al 24 giugno, ci ha offerto uno spazio per organizzare alcune attività targate Noisey, abbiamo immediatamente pensato di trasformarlo in una cameretta in cui accogliere i nostri ospiti, che sarete voi lettori ma anche alcuni degli artisti che saliranno sul palco. Nella cameretta di Noisey ci sarà lo stereo per ascoltare la musica, il letto (rigorosamente singolo) per rilassarsi, ci saranno i poster e i giochi e un po’ di gadget da rubare. E poi ci saremo noi, così possiamo fare The People Versus Noisey faccia a faccia.

I dettagli ve li comunicheremo più avanti, e ci saranno anche biglietti per l’I-Days in palio e altre figate, quindi scrivetevelo con il pennarello sul muro della cameretta così vi ricordate di seguirci.

