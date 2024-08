Pappagalli, spaghetti e swag: Iggy Pop, Tyler, The Creator e A$AP Rocky

Non sappiamo se la cosa riguarda anche voi, ma qui da noi tre quarti dei presenti tendono a vestirsi con scarti di guardaroba rubati da perfetti sconosciuti, costumi dei Teletubbies, pelle umana riciclata e un bel mix di pece e piume. Non fate quella faccia, ognuno ha i propri problemi e fissazioni!

In altri anfratti di questo strano cosmo, invece, esistono individui settuagenari tipo Iggy Pop che hanno il carisma, la coolness e un’aura mistica qualsiasi cosa facciano, in qualsiasi modo si (s)vestano e a prescindere da quanto ormai siano anziani e con evidenti problemi artitrici. La prova provata di tutto ciò la trovate nel video che segue.

Si tratta di un minuto e mezzo di quella che in effetti è purissima pubblicità, un video realizzato ad hoc per la nuova campagna Gucci Tailoring. L’unico piccolo particolare è che non solo dentro c’è un intramontabile mitico Iggy Pop, ma il tutto è firmato da un regista di culto come Harmony Korine—se non sapete di chi si tratta o non conoscete Gummo e Spring Breakers dovreste proprio rimediare o sistemare i vostri conti col cinema.

A dirla proprio tutta, il motivo per cui dovresti prendervi bene è che dentro ci sono anche A$AP Rocky e Tyler, The Creator in stato di grazia, e quest’ultimo soprattutto è preso davvero benissimo e si vede/sente a milioni di chilometri di distanza. Ci sono certi balletti che onestamente fanno spaccare in due dal piacere e dal tasso di epicità in circolo.

Tutto si apre in un villone dove Iggy sta facendo le parole crociate col suo pappagallo di fiducia—quel tipo di cose che facciamo tutti, ogni giorno—, solo che probabilmente se n’era dimenticato e in realtà aspettava visite. Quando due elegantissimi Tyler e Rocky arrivano quindi a trovarlo in una macchina d’epoca, be’, Iggy non può far altro che accoglierli a braccia aperte e pappagallo svolazzante.

E, a quel punto, la festa può cominciare. Si dia il via ai sorrisi a milioni di denti, a balletti tanto irresistibili quanto weird e già pronti per il meme, a baci con la lingua sullo specchio, abbracci, follia e, ovviamente, un’esagerazione di capi di vestiario.

Davvero troppo funky eccentrico e troppo swag tutto in una volta, è un minuto e mezzo da vedere in loop per il resto del weekend. Cosa che faremo forzatamente: ci vediamo dunque qui lunedì e scopriremo cosa è successo alla nostra psiche nel frattempo.

PS. Sì, sogniamo soprattutto un album fatto da tutti e tre insieme.

