Questo racconto è tratto dal nostro numero annuale dedicato alla narrativa.



Il tuo personaggio è ferito in un fosso. Il tuo personaggio è chiuso dentro un bunker. Il tuo personaggio è fermo in colonna nel traffico. Il tuo personaggio incontra l’ultimo uomo sulla terra. Il tuo personaggio sta accanto al corpo, aspetta che arrivi la polizia.

Il tuo personaggio scappa di casa.

Il tuo personaggio viene spinto in una fontana. Il tuo personaggio va a casa a piedi sotto la pioggia. Il tuo personaggio ha smarrito la strada sotto un temporale. Il tuo personaggio piange sulla tazza del cesso. Il tuo personaggio si tuffa da una barca in movimento.

Il tuo personaggio fa un pupazzo di neve.

Un uomo senza nome arriva sulla scena.

Inserire pezzo ballo-canto qualsiasi.

Inserire animale parlante qualsiasi.

In ogni trama c’è posto per uno o due assassini.

Il tuo personaggio convince il pubblico a provare una nuova componente di body-modification che all’inizio non è niente di che ma poi ti fa diventare vagamente dipendente, e poi diventa un bisogno fisiologico. Alla fine il corpo è trasformato in una sostanza plastica.

Il tuo personaggio è abbandonato da tutti tranne uno (un’anatra parlante).

Il tuo personaggio si gioca il suo interesse amoroso—è un incidente, ma comunque. Il tuo personaggio mette a letto un vecchio. Il tuo personaggio dorme su una tavola sotto un ponte. Il tuo personaggio sta in piedi tutta notte, piange tutta notte, passeggia al chiaro di luna, parla nel sonno. Il tuo personaggio è sdraiato al cimitero. Il tuo personaggio si sveglia sei settimane dopo e scopre che il suo equipaggio è morto.

Il tuo personaggio non è per niente sicuro che il vero amore esista.

Il tuo personaggio viene arrestato—è una situazione posto sbagliato/momento sbagliato. Il tuo personaggio salta dal tetto. Il tuo personaggio si alza e grida. Il tuo personaggio collassa sul marciapiede. Il tuo personaggio ruba le ceneri, attraversa correndo il funerale. Il tuo personaggio sente le acque richiudersi sulla sua testa.

Un governo pre-distopico è al potere.

Attacco pirata!

Il compare è perso. Il compare ha la valigetta sbagliata. La tecnologia fallisce. Il compare, che era su un’isola deserta, cencioso, affamato, solo, incorporeo, all’improvviso cade dal cielo sul tuo personaggio. Il suo interesse amoroso è troppo ridotto per sopravvivere. L’interesse amoroso si innamora di un’altra persona ex abrupto e abbandona la quête. Forse torna dopo. L’interesse amoroso prega in un tempio antico per il tuo personaggio. L’interesse amoroso evita il tuo personaggio al ballo della scuola.

Il tuo personaggio vuole solo una vita normale—ma questa è l’unica cosa su questa terra che il tuo personaggio non può avere.

Il tuo personaggio muore. La storia continua senza di lei. L’acqua sale, il cielo va in frantumi, l’aria si riempie di veleno. Il davanzale è alto quasi due metri.