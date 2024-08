Insalata di patate e piselli

Porzioni: 8

Preparazione: 15 minuti

Totale: 1 ora e 15 minuti

Ingredienti

350 g di piselli

350 g di taccole (se di stagione)

450 g di patate novelle

60 ml di aceto di vino rosso

2 cucchiai di foglie mente tagliate grossolanamente, più foglie piccole per decorare

1 cucchiaio di miele

1 cucchiaio di senape di Digione

1 scalogno grande, sminuzzato

60 ml di olio d’oliva

60 g di chorizo o salame finemente tagliato

Sale in fiocchi

Istruzioni

1. Porta a ebollizione una pentola grande di acqua salata, poi mettici i piselli dentro e cuocili, mescolando, finché non diventano verde luminoso e leggermente croccanti, 30 secondi. Usando una schiumarola trasferisci i piselli in una ciotola di acqua ghiacciata. Lasciali riposare per 1 minuto poi asciugali. Tagliali in tre piccoli pezzi e poi trasferisci in una ciotola grande.

2 Versa le taccole in una pentola di acqua bollente e cuoci, mescolando, finché non sono verde brillante e croccanti, circa 1 minuto. Usando una schiumarola trasferiscile in una ciotola di acqua ghiacciata. Lasciale raffreddare per un minuto, poi asciugale. Tagliale in diagonale e mettile insieme ai piselli.

3 Aggiungi le patate in una ciotola di acqua bollente e cuoci, mescolando, finché non sono morbide, circa 14-16 minuti. Usando una schiumarola trasferiscile in una ciotola di acqua ghiacciata. Lascia raffreddare per un minuto poi asciugale. Tagliale in pezzettoni e mettile insieme ai piselli.

4 Metti insieme l’aceto, la menta, il miele, la senape e lo scalogno. Mescolando vigorosamente, versa l’olio d’oliva e continua a mescolare finché non si emulsiona in una vinaigrette. Aggiungi sale e pepe, versa sopra le patate e i piselli e mescola. Trasferisci l’insalata in un grande contenitore di plastica e lascia raffreddare, da almeno un’ora a otto ore.

5 Stendi il salame in uno strato in una padella non aderente e scalda a fiamma media. Quando il salame inizia a scoppiettare, gira le fette finché non sono marrone scuro e croccante, circa 5 minuti. Asciuga le fette di salame con carta da cucina. Una volta che si sono raffreddate, rompile in pezzi della stessa grandezza delle patate e dei piselli, poi trasferisci in un piccolo contenitore di plastica.

6 Mescola l’insalata per distribuire l’aceto, poi versaci dentro i pezzi di salame. Sbriciola sopra le foglioline di menta, aggiungi il sale e servi a temperatura ambiente, o ancora fredda.

Questo articolo è originariamente apparso su Munchies US.