È arte: i denti di David Bowie

Non vi potete permettere un cimelio della storia del rock? Createvelo da soli. È questo che ha fatto l’artista, scultrice e illustratrice Jessine Hein che, con una dentiera in acrilico, del gesso e della pittura acrilica, ha ricreato i denti di David Bowie.

Postate originariamente su Facebook, le immagini dei denti assomigliano quasi perfettamente alla dentatura di Bowie. Anche se la scultura non faceva parte della mostra completamente dedicata a Bowie al Museum of Contemporary Art di Chicago, la cosa più notevole di questa dentiera è che non è stata creata da un calco dei denti del Duca Bianco. “I denti sono stati modellati a mano,” spiega Hein nei commenti. “Ho usato tantissime foto come riferimento.”

Visitate il sito di Jessine Hein e il suo profilo Facebook per saperne di più sull’artista.

H/t Dangerous Minds