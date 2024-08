Porzioni: 8

Preparazione: 15 minuti

Totale: 1 ora

Ingredienti per Jalapeño poppers

24 peperoncini jalapeño grandi (circa 900 g totali)

2 cucchiai di olio d’oliva

190 g di chicchi di mais

½ cucchiaino di peperoncino in polvere, più altro per guarnire

1 cucchiaino di cumino macinato

Sale q.b.

1-2 cipolline tagliate finemente

1 cucchiaino e ½ di coriandolo fresco, tagliato finemente, più altro per guarnire

170 g di formaggio in crema, leggermente sciolto

90 g di formaggio messicano per quesadillas , grattugiato

, grattugiato 60 g di formaggio cotija, sbriciolato

30 g di formaggio cheddar grattugiato

24 fette di bacon

1 barattolino di formaggio in crema Large Marge (o il queso sciolto per i nachos)

Preparazione

1. Scalda il forno a 200°C.

2. Lava i jalapeño e incidili da un lato, vicino alla cima (che dovrai tagliare e mettere da parte), per togliere via tutti i semi. Usa i guanti per questo passaggio e, soprattutto, non toccarti gli occhi per un po’. fidati di me.

3. Scalda l’olio in una padella, versaci dentro i chicchi di mais e cuoci per 5-7 minuti, finché non iniziano a scurirsi. Aggiungi il peperoncino in polvere, il cumino e il sale, e continua a rosolare per altri 30 secondi. A questo punto il mais dovrebbe essere bello carbonizzato e le spezie fragranti. Mescola il mais al coriandolo e le cipolline, e metti a raffreddate.

4. Prendi tutti e 4 i formaggi e mischiali in una ciotola. Usa le mani per amalgamarli bene. Versa poi il tutto nella mistura con i chicchi di mais.

5. Riempi ogni peperoncino con un po’ (un bel po’) di mistura di formaggio e mais. Richiudi ogni peperoncino con la sua cima, e avvolgilo con le fette di bacon finché non è completamente ricoperto.

6. Posiziona una griglia su di una teglia da forno bordata, e riponi ogni peperoncino sulla griglia. Fate in modo che la cima sia rivolta verso l’altro, per evitare che il formaggio fuoriesca troppo (un po’ uscirà fuori e questo va bene).

7. Cuocili in forno per 35-40 minuti, finché il bacon non risulta croccante. Tirali fuori dal forno e riponili su di un piatto. Versa su ogni peperoncino caldo 1 cucchiaio di queso sciolto. Guarnisci con peperoncino in polvere e coriandoli.