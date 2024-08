Ketamina contro la depressione

Negli ultimi anni sono stati diversi gli studi sull’utilizzo in funzione antidepressiva della ketamina, sostanza che in quantità sub-anestetiche agisce molto più in fretta rispetto agli psicofarmaci tradizionali. Anche se negli Stati Uniti la Food and Drug Administration (FDA) non ha ancora approvato questo particolare uso, un gruppo di medici attivi in cliniche sparse per tutto il paese somministra la sostanza come parte di una terapia “off-label”.

Abbiamo indagato su questa cura, per comprendere con chi l’ha testata le sue potenzialità e i possibili rischi.

