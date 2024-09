Lamento per la morte dell’MP3

La morte sembrava sempre distante. La sagoma scura e sfocata di uno squalo lontano mentre trattengo il respiro nel mare blu. Era una forma che riconoscevo, ma soltanto tramite i racconti e le foto in libri consunti. La morte era qualcosa di cui ero al corrente, ma di cui non si poteva parlare. Ora, improvvisamente, i miei amici stanno morendo—alcuni prima ancora che li conoscessi. In un istante, sono vecchio. Ora capisco che la sagoma che vedevo non era che un’illusione, un granello di polvere sui miei occhi. Ora so che lo squalo, il vero squalo, è sempre stato alle mie spalle.

Mi sono reso conto che il download digitale presto morirà.

Se pensate che il 2016 sia stato un anno tragico per le sue morti di alto profilo, sappiate che non avete ancora visto niente. Se il progresso continuerà a marciare a questo ritmo—cosa scontata—allora il 2017 potrebbe essere l’anno di una caduta leggendaria e inaspettata.

Preparatevi a dire addio al digital download come opzione a pagamento (il download illegale non molla, anche se sensibilmente indebolito). Appena più di un decennio dopo che “Crazy” di Gnarls Barkley ha raggiunto il primo posto nelle classifiche UK soltanto grazie ai download, il formato sembra pronto a essere completamente eclissato dall’inarrestabile crescita dei servizi di streaming.

