Guarda 40mila persone che cantano “In The End” dei Linkin Park a un festival EDM

Weeze, in Germania, 2003: sul palco montato dentro all’ex aeroporto militare sale una giovane band chiamata Linkin Park e la folla esulta. Il piccolo villaggio al confine con i Paesi Bassi è da sempre un luogo importante per i festival. Molto prima che l’Hurricane conquistasse il secondo posto nella gerarchia dei festival tedeschi dietro al Rock Am Ring, c’era il Bizarre a Weeze. E nell’ultima edizione di questo festival, che per l’occasione aveva cambiato nome in Terremoto, c’erano i Linkin Park, ai tempi uno dei più grandi gruppi rock del mondo.

Ma il destino ha voluto che quella non fosse l’ultima volta che il pubblico tedesco ha cantato a gran voce “In The End”. Perché dal 2015 l’aeroporto ospita di nuovo un festival enorme: il Parookaville, con i suoi 80mila visitatori l’anno, è il più grande raduno di appassionati di musica dance elettronica in Germania. Ma, come molti della nostra generazione, anche i fan dell’EDM sono cresciuti con i Linkin Park. Infatti i due DJ Showtek, durante il loro concerto, hanno annunciato un tributo a Chester Bennington, e hanno fatto partire “In The End”. Così è successo esattamente quello che doveva succedere: il pubblico la conosceva a memoria e ha cantato in coro la canzone. Così due DJ olandesi e il loro pubblico di 40mila persone si sono trasformati per l’ultima volta nel pubblico di un immaginario concerto dei Linkin Park.

Questo post è apparso in versione originale su Noisey Germania.



