L’oroscopo di dicembre – Cancro

Se l’imperativo del mese scorso è stato quello di ridefinire in maniera decisa alcuni rapporti professionali, a Dicembre la revisione sarà interiore, per la gioia di un segno felicemente riverso su se stesso per larga parte del tempo.

Questo mese infatti, i Cancro più caparbi e atletici avranno la giusta spinta per tralasciare l’esterno rimettendo in discussione direttamente le proprie fondamenta. Con l’eccezione che stavolta il tutto non sarà condito da toni melodrammatici e crisi in 3D, ma da sprazzi di ferma decisione.

Con Venere e Mercurio nello Scorpione sentite l’esigenza di mettere ordine sia nella sfera sentimentale che in quella relazionale. Finalmente alcuni di voi eviteranno di anteporre il bene degli altri come puerile alibi per non occuparsi del proprio. Un passo necessario, per quello che sarà il compimento di un anno in cui molti nati nel segno hanno sentito il bisogno di (ri)marcare i propri spazi e ridefinire una routine portata oltre la naturale scadenza.

Un piglio invidiabile nell’agire fa tra l’altro da contraltare ai vostri tipici gorghi emotivi, con un approccio alla coppia e alla sessualità in stereofonia e ottime recensioni da parte degli utenti. Da tenere sottocchio i livelli di stress, dovuti al braccio di ferro con voi stessi a cui spesso riuscite a dare lo statuto di dialogo a più voci fuori campo. Dopo mesi passati a rimarcarvi, siete pronti per una sana potatura stagionale. Più che di rami secchi, si tratta di qualche radice in eccesso che a più riprese sarete netti nel recidere.

