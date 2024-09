Abbiamo trasformato questi sconosciuti in ciò che hanno sempre sognato di essere

FOTOGRAFIA: Holly Falconer

STYLING: Kylie Griffiths

Assistenti: Rachel Williamson e Beth Whitehead

Trucco: Michelle Dacillo usando Mac

Acconciatura: Elvire Roux, con Bumble and bumble

Body painting: Tom Scotcher

Interviste: Georgia Rose

Se per un giorno poteste diventare qualcun altro, chi scegliereste? Abbiamo rivolto questa domanda a un po’ di persone, e poi le abbiamo invitate nel nostro ufficio per trasformarle di volta in volta in goth, sportivi o bambole umane. Alla fine le abbiamo portate in giro e abbiamo chiesto ai passanti un commento sulla loro trasformazione. Un po’ come nel programma Dire, fare, baciare, ma al contrario e senza tutta quella fastidiosa computer grafica.

Abiti della modella; top American Apparel, pantaloni Blitz Vintage

“Mi chiamo Eloise, ho 22 anni e voglio riempirmi di tatuaggi. Sono qui perché i tatuaggi mi sono sempre piaciuti, e una volta mi sono fatta tatuare un Buddha dietro il collo. Peccato che alla fine più che a un Buddha somigliasse a una cacca fumante. Da quel momento ho rinunciato ai tatuaggi.”

Cari passanti, Eloise sta meglio prima o dopo il trucco?

John, 34 anni: Con i tatuaggi… sì, mi piace di più così. Esprime la sua personalità. Sono un consulente spirituale, lavoro con le energie, e penso che esprimersi sia importante.

Julienne, 26 anni: Mi piace molto! Sembra una lesbica di East London.

Stuart, 22 anni: Sta bene in tutti e due i modi. Mi piacerebbe avere come amica la versione con i tatuaggi.

Abiti del modello; maglietta Rokit

“Sono Ken. Vorrei vestirmi da fan di Star Trek perché sono un tipo estroverso e mi piace molto Star Trek, e voglio che tutti sappiano che sono estroverso e che mi piace Star Trek!”

Cari passanti, Ken sta meglio prima o dopo la trasformazione?

Fabien, 26 anni: Abito a East London e penso che le persone con un aspetto un po’ strano siano meglio di quelle normali, quindi dico che sta meglio nella versione da fan di Star Trek.

Julia, 23 anni: La trasformazione è troppo old school per essere vera. Lo preferisco normale.

Alex, 22 anni: Sembra un idiota.

Abiti della modella; camicia e giacca River Island, pantaloni New Look

“Sono Faye. Ho 30 anni, vivo Londra e voglio diventare una donna d’affari. Lo voglio perché, ora che ho 30 anni, sento il bisogno di vestirmi in modo più serio e intelligente.”

Cari passanti, Faye sta meglio prima o dopo la trasformazione?

Stuart, 22 anni: La preferisco vestita da donna d’affari. Ha più classe. Quel gesto che fa con la mano mi piace un sacco.

Ellie, 26 anni: Devo dire la mia? La donna d’affari. È molto più figa.

Sarah, 31 anni: La preferisco prima del makeover. È più naturale, sembra più se stessa.

Abiti della modella; polo e pantaloni Topman

“Mi chiamo Melanie e ho 34 anni. Voglio trasformarmi in un uomo. Credo che gli uomini rappresentino il potere e la forza, e mi piace quando le donne si sentono potenti e forti: ecco perché vorrei essere un uomo per un giorno.”

Cari passanti, quale delle due versioni preferite?

Stuart, 22 anni: Davvero è una ragazza? Sarebbe un’ottima attrice, potrebbe interpretare sia gli uomini che le donne.

Paula, 25 anni: Oddio, mi piacciono tutte e due le versioni. Ma nella vita di tutti i giorni è un uomo o una donna?

Julienne, 26 anni: La preferisco da uomo. È perfetta. Mi piace mischiare i generi.

Abiti della modella; elastici per capelli American Apparel, vestito Motel, gioielli e borsa Claire’s Accessories

“Sono Iris, ho 27 anni e voglio diventare una bambola. L’ho sempre desiderato, fin da quando ero bambina. Volevo vivere in una casa delle bambole rosa e vestirmi come una bambola, e sono qui per realizzare questo sogno.”

Cari passanti, Iris sta meglio prima o dopo la trasformazione?

Paula, 25 anni: Molto carina. Mi piace la seconda versione, è molto anni Sessanta.

Alex, 22 anni: Non mi piacciono i colori. Sembra un arcobaleno.

Julienne, 26 anni: Mi piace. Sembra Sheila, quella cantante anni Ottanta.

Abiti del modello; papillon Absolute Vintage, giacca e camicia Rokit

“Mi chiamo Tom, ho 22 anni e sono di Brighton. Oggi, diventerò un juggalo. Li trovo strani, e mi piacciono le cose strane e ribelli. In più, mi piace la musica che ascoltano.”

Cari passanti, Tom sta meglio prima o dopo la trasformazione?

Julia, 23 anni: Mi piace la seconda versione perché c’è più bianco. Mi piace il bianco.

Stuart, 22 anni: Preferisco la seconda versione. Mi ricorda il Jocker. È un po’ inquietante.

Ellie, 26 anni: Sta meglio prima del makeover. Conciato da juggalo sembra un po’ un disperato. E poi che gesti fa con le mani?

Abiti della modella; boa di piume So High Soho, vestito New Look, guanti Absolute Vintage

“Mi chiamo Tabitha, ho 30 anni e vivo a Londra. Oggi mi farò trasformare in una drag queen perché mi sono sempre piaciute le cose un po’ esagerate. Sto ancora pensando a quale sarà il mio nome da drag queen, vi farò sapere.”

Cari passanti, Tabitha sta meglio prima o dopo la trasformazione?

Stavros, 21 anni: En travesti tutta la vita. Mi piacciono le drag queen.

Paula, 25 anni: Mi piace la seconda versione, fa molto diva.

John, 34 anni: È esagerata. Penso sia importante esprimere la propria sessualità come fa lei, quindi mi piace così.

Abiti del modello. Sciarpa Charlotte Simone, giacca e camicia Topman

“Mi chiamo Jon, ho 28 anni e vengo da Croydon. Oggi voglio vestirmi da popstar perché sono andato all’università e ho studiato per lavorare nel mercato discografico e vorrei diventare una grande popstar.”

Cari passanti, Jon sta meglio prima o dopo la trasformazione?

Ellie, 26 anni: Il blu gli dona. Lo fa sembrare più vivo.

Julienne, 26 anni: Ha un’espressione fiera.

Paula, 25 anni: Mi piace molto quella cosa pelosa che ha al collo.

Abiti della modella; gioielli e guanti Claire’s Accessories, vestito della modella

“Ciao, io sono Helen e oggi voglio diventare una goth. Ho scelto questo stile perché ho sempre voluto ribellarmi ed essere diversa e vedere che effetto fa alla gente. I goth sono persone normali. In più, vorrei potermi truccare pesantemente almeno per un giorno.”

Cari passanti, Helen sta meglio prima o dopo la trasformazione?

John, 24 anni: Pre-makeover, sembra la mamma hippy che fa il tè alla menta e ti lascia farti le canne con gli amici. Mi piace anche la versione truccata però, esprime la rabbia che ha dentro.

Ellie, 26 anni: È brava a fare la goth.

Sarah, 31 anni: È terribile.