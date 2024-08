Il mercato delle criptovalute ha perso una quantità sconcertante di valore negli ultimi mesi

Nella giornata di giovedì il valore di Bitcoin è sceso di altri 1.000 dollari, a completare un trend che ha visto volatilizzarsi, negli ultimi tre mesi, il 70 percento del valore dell’intero mercato delle criptovalute.

A partire da gennaio, infatti, Bitcoin, Ethereum, Litecoin e praticamente qualunque altra criptovaluta hanno registrato significando perdite di valore.

Videos by VICE

Secondo CoinMarketCap.com, un sito che traccia il valore di 1.594 criptovalute scambiate su oltre 10.000 exchange, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è crollata dal picco di 827 miliardi di dollari registrati il 7 gennaio, al record negativo di 251 miliardi di dollari registrati questo giovedì.

Solo Bitcoin ha sofferto perdite da oltre 200 miliardi di dollari della sua capitalizzazione da quando il suo valore aveva toccato il picco record di 20.000 dollari per Bitcoin a dicembre. Questo giovedì, il suo valore è crollato da 7.550 dollari a 6.330 dollari nell’arco di 12 ore, prima di registrare una discreta ripresa.

Gli analisti non sanno cosa abbia innescato la picchiata di giovedì, anche se sicuramente la costante pressione sulla mercato pubblicitario della criptovalute da parte di Google, Facebook e Twitter, insieme a una maggiore attenzione da parte delle attenzioni di tutto il mondo, hanno sicuramente giocato un ruolo importante.

Anche se i mercati hanno leggermente recuperato nella giornata di venerdì, il trend negativo nel valore delle valute digitali ha rovinato molti investitori.

“Coloro che hanno comprato durante il picco in positivo di valore e hanno venduto durante la discesa hanno sicuramente perso parecchi soldi,” ci ha spiegato Mati Greenspan, un analista per la piattaforma di social trading eToro. “Coloro che, invece, credono che il valore di Bitcoin risalirà oltre i 20.000 dollari nei prossimi mesi o anni ora hanno un motivo in più per comprare.”

Questo articolo è apparso originariamente su VICE News US.