È il microdosing il futuro della marijuana?

Il creatore della LSD, il dottor Albert Hofmann, pensava che assumere la sostanza in piccolissime dosi avrebbe potuto addirittura avere effetti terapeutici.

Questo sistema si definisce “microdosing”, e oggi—almeno dal punto di vista terminologico—si applica un po’ a tutto, dall’Adderall ai consulti matrimoniali.

Videos by VICE

Adesso che negli USA il numero di stati in cui la marijuana è legale sta crescendo in modo inesorabile, però, qualcuno ha pensato di applicare lo stesso principio anche alla THC: piccole porzioni, dosi blande, per ragioni terapeutiche.



Siamo stati a Portland, nell’Oregon, per incontrare chi sono i principali attori dell’industria nascente del microdosing della marijuana.

Segui VICE News Italia su Twitter e su Facebook