Ascolta il mix di College e vinci quattro biglietti per Electro Weekend

Electro Weekend è il festival elettronico del Mame Club di Padova giunto alla seconda edizione, e quest’anno gli ospiti promettono di farvi ballare con il diavolo. Infatti protagonisti della serata di venerdì 31 marzo saranno i goth americani Cold Cave e Drab Majesty, mentre sabato 1 aprile vedrà sul palco il duo anglo-berlinese Lebanon Hanover e, in chiusura, il producer synthwave francese David Grellier, al secolo College, famoso per il suo lavoro nella colonna sonora a forti tinte anni Ottanta del film Drive.

Proprio Grellier ha selezionato e mixato per Noisey alcune hit che comunicano alla perfezione quel senso retrofuturistico tra l’euforia e l’inquietudine che è il suo marchio di fabbrica. Si va da Peter Gabriel a un frammento della colonna sonora di Twin Peaks, viaggiando nel tempo tra synthoni anni Ottanta e puro pop di domani. Sentite qua:

Ma il mix non è l’unico regalo: avete anche la possibilità di vincere ben quattro (4) (QUATTRO) abbonamenti per l’intero festival. Basterà scrivere una mail a festa@vice.com con oggetto FATEMI ANDARE ALL’ELECTRO WEEKEND entro venerdì 17 marzo. Lunedì 20 ci metteremo in contatto con i vincitori.

Chi non fosse così fortunato da vincere i biglietti, può sempre acquistarli in prevendita qui.

