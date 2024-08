Mousse vegana al cioccolato

Porzioni: 8

Preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 5 ore

Ingredienti per mousse al cioccolato vegana

175 g di cioccolato semi-fondente, vegano o normale, a pezzetti

160 g di burro, vegano o normale, a pezzettini

152 g di zucchero semolato

30 ml di caffè, raffreddato

2 cucchiai di rum

Acqua di una confezione di ceci non salati

1/2 cucchiaino di cremortartaro

sale

1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia

Lamponi

Mandorle tostate a scaglie o noci a pezzi, per decorare

Procedimento



2. Metti una ciotola media sopra una pentola di acqua in leggera ebollizione. Aggiungi cioccolato, burro, zucchero (tranne un cucchiaino), caffè e rum. Mescola finché il tutto non è liscio. Togli dal fuoco e metti dentro la ciotola di acqua ghiacciata. Sbatti finché il composto non è freddo e solido.

3. Metti l’aquafaba in un mixer con una frusta a filo (o con un mixer elettrico a mano, in una ciotola profonda). Monta a velocità medio-alta finché il composto non è spumoso, poi aggiungi cremortartaro e sale e continua a montare finché l’aquafaba non inizia a solidificarsi. Aggiungi il restante cucchiaino di zucchero e continua finché il tutto non è montato a neve poi aggiungi la vaniglia.

4. Metti un terzo dell’aquafaba, mescola e poi procedi con il resto, finché non si è ben incorporata. Attenzione. a non mescolarla troppo o perderà volume.

5. Trasferisci la mousse in una ciotola grande o dividila in 8 ciotoline. Coprila con la pellicola di plastica e mettila in frigorifero finché non si solidifica – almeno 4 ore. Togli la mousse dal frigorifero almeno 30 minuti prima di servirla in modo da ammorbidirla un po’. Decora con i lamponi e le mandorle tostate e servila.

