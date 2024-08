Porzione: una tazza

Preparazione: 15 minuti

Totale: 1 ora e 30 minuti



Ingredienti

6 spicchi d’aglio sbucciati

2 peperoni rossi, senza gambo e senza semi, tritati grossolanamente

1 peperoncino rosso senza gambo tritati grossolanamente

1 cipolla rossa tritata grossolanamente

1 pomodoro tagliato grossolanamente

70 grammi di noci tostate

3 cucchiai di salsa di melagrana o melassa di melagrana

1 cucchiaini di paprika o scaglie di peperoncino rossi

4 cucchiai di olio extra-vergine d’oliva (60 ml circa)

Sale kosher e pepe nero macinato fresco q.b.

1 cucchiaino di semi di cumino nero (nigella sativa)

Focaccia azzima per contorno

Lattuga per contorno

Cetriolini per contorno



Preparazione

1. Riscalda il forno a 204°C. Getta l’aglio, i peperoni, i peperoncini, le cipolle e i pomodori in una grande placca da forno, condendoli con due cucchiai di olio, il sale e il pepe. Cuoci fino a che non risultano morbidi e bruciacchiati. Ci vorrà circa un’ora.

2. Trasferisci le verdure in una planetaria aggiungendo 2 cucchiai di olio, le noci, la melassa, la paprika. Trita finché tutto non è a pezzi. Condisci con il sale e il pepe e metti in frigo fino a che non devi usarlo. La muhammara si conserverà perfettamente fino a una settimana.

3. Versa un po’ della muhammara in una piccola ciotola e spruzza con l’olio. Spolvera con i semi di cumino e i semi di melagrana. Servi con del pane azzimo caldo, la lattuga e i cetriolini.