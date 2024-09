Noisey Mix: HDADD

No Age Music è un live mixtape in cui ho cercato di creare una struttura narrativa circolare, utilizzando tracce di diverso stile, mood e provenienza. Queste sono caratterizzate da una forte espressività contenutistica che le accomuna per intensità e respiro cinematico. Volevo che il mixtape vivesse di vita propria e suonasse come una colonna sonora figlia dall’armonioso paradosso della decontestualizzazione… pezzi che sottratti dal loro contesto originario, una volta riassemblati, diventano le squame di un uroboro che ruota all’infinito senza mai toccarsi la coda. Un po’ come la ciclicità storica che sfugge al nostro sguardo e viene però scandita da ritmi ancestrali, suoni senza tempo e musiche universali. Buon ascolto.

HDADD è solo una delle manifestazioni artistiche di Marco Acquaviva, fondatore di Queenspectra su cui nel novembre dello scorso anno ha visto la luce il suo ultimo splendido LP, Sense Of Wonder. La descrizione che ci ha mandato del mix di oggi, è tanto semplice quanto evocativa: il filo conduttore è, ancora una volta, il senso di unità col cosmo e perciò di infinito, rivelato in forma di storia ciclica: il pachacuti andino, gli yuga indiani, e via dicendo. La continuità con i suoi lavori da producer è evidente, in termini di atmosfere; quarantacinque minuti di dilatazioni prog mistico, ambient, funk e kraut astrali, in un’inconscia celebrazione di una stessa natura “madre”. C’è poco altro da aggiungere a parole, se non che questo venerdì abbiamo un viaggio, non un mix.

