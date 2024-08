Noisey Mix: Petit Singe

Petit Singe è una nostra vecchia conoscenza. Avevamo parlato con lei, assieme ad altre tre ragazze, in quanto brillante esponente dell’elettronica sperimentale italiana. Poi ci eravamo presi bene per il suo EP Akash Ganga, e poi l’avevamo re-intervistataper capire che cosa potesse essere, per lei, il pop.

Ora siamo molto felici di farvi ascoltare un suo nuovo mix, tre anni dopo il primo che ci aveva regalato. L’occasione è l’annuncio di un suo nuovo tour Europeo che la porterà ad Amsterdam a marzo, a Zurigo e Berlino in aprile, a Londra a maggio e a Milano a giugno. I giorni e le venue verranno definite meglio nelle prossime settimane, seguitela su Facebook per avere tutte le info del caso. Ma una certezza c’è: una data allo Spazio Materia di Prato questo sabato 24 febbraio assieme a Bill Kouligas, visionario dell’elettronica contemporanea e boss di PAN Records. Qua l’evento su Facebook.

Per il suo Mix, Hazina ha unito colonne sonore di videogiochi, dance obliqua, gqom e rilavorazioni trap. Qua sotto trovate mix e tracklist. Buon ascolto, e ci vediamo in giro per l’Europa con lei.

Tracklist:



1. World of Warcraft – OST

2. Bonaventure – Complexion (Y1640 Remix)

3. M.E.S.H. – Search Reveal

4. Toxe – Offence

5. ??????? – ???????

6. Machine Women – digital delay

7. Nan Kolè – Bayefal

8. Nidia Minaj – Limite

9. Ssaliva X SKY H1 Feat Migos – Bosses Dont Speak

10. L-Vis 1990 – Yeah Yeah ft Flohio Cassive

11. Only Now – Dirt

12. KABLAM – Flabbergasted Stainful (ft ZULI) نوم الغرباء

