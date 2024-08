Le foto Impubblicabili dell’underground marchigiano in mostra a OFL#7

Se sei come me (e lo so che sei come me, perché se c’è una cosa che si può dire di VICE è che conosce il suo pubblico) in questo momento sei paralizzato dall’ansia. È la settimana prima di Natale e tutti i tuoi amici riportano i loro cervelli in patria per le feste, la tua famiglia “non ti vede mai”, nella città in cui ti sei trasferito per studiare o per lavorare o perché una parte di te voleva farsi una vita nuova sembra che tutti si ubriachino a ogni ora del giorno — e tu ti ritrovi a cercare di entrare fisicamente all’interno del tuo computer o cellulare per rifugiarti dal mondo esterno.

Rilassati. Fa’ un bel respiro. Forse questo Natale puoi passarlo con chi vuoi, e vaffanculo il modo di dire. Sabato 23 dicembre a Macerata c’è la settima edizione di OnlyFuckingLabels, il festival delle etichette underground italiane. È semplicemente perfetto: è abbastanza lontano da casa (a meno che tu non sia della zona) ma raggiungibile con pochi soldi/sforzi, ospita il meglio degli artisti underground sul palco e il meglio delle etichette ultra-indipendenti sotto, così puoi anche comprare i regali di Natale, e poi è in un centro sociale (il CSA Sisma), quindi fai anche la buona azione di supportare una realtà autogestita e non-profit. E quello dell’anno scorso era stato rinviato ad aprile a causa del terribile terremoto che ha colpito la zona nella seconda metà del 2016, quindi è anche un bel modo di alzare un dito medio alle forze avverse della natura.

Videos by VICE

La line up va dal synth punk minimale degli Holiday Inn al wall of noise degli His Electro Blue Voice alle improvvisazioni tra jazz e kraut della Jooklo Gang al noise di DJ Balli al drone rituale di HEXN (e c’è tanto altro), ma le vere protagoniste della giornata/nottata saranno le etichette: ArteTetra, Haunter, Non Piangere Dischi, Troglosound, Sonic Belligeranza, Lonktaar, Subsidence, Bloody Sound Fucktory, Araghost Records, My Own Private Records, Workin’ Klass Noize, EKAR, Bananophono, Nufabric, Insonnia Lunare, Weird Tapes, OFN, No=fi Recordings, ANGST, Dio Drone.

La line up completa. Illustrazione di Nicola Tirabasso, foto via Facebook.

Abbiamo chiesto agli organizzatori del festival, Cristiano, Edoardo e Alessandro, di preparare una playlist per far capire ai nostri lettori che cosa possono aspettarsi da OnlyFuckingLabels#7. Te la mettiamo qui sotto, ma prima riveliamo anche l’ultima chicca di questa edizione: la mostra delle foto di Impubblicabile!, progetto di Marco Criante e Francesco Torresi che documenta la vivace scena underground marchigiana con scatti super grezzi di quelle situazioni tutte matte che succedono solo ai concerti più intimi e selvaggi. Ne abbiamo selezionati alcuni per voi, li potete vedere sotto il mix.

OnlyFuckingLabels#7 sarà il 23 dicembre al CSA Sisma a Macerata. Segui l’evento su Facebook.

Segui Noisey su Instagram e Facebook.