L’oroscopo 2018

Quest’anno, VICE ha deciso di collaborare con Starmale—il magazine che è anche “un’inchiesta scomposta sul disagio contemporaneo”—per offrire a tutti, estimatori dell’interpretazione astrologica e non, l’oroscopo del 2018. Sappiamo che ve lo leggete anche se non ci credete, quindi tanto vale sentire subito cosa ha da dire Emanuele Martorelli,* ideatore e curatore di Starmale e autore di questo oroscopo:

Nella loro approssimazione, queste previsioni sono basate in gran parte sul transito di Giove nello Scorpione e Saturno nel Capricorno. Pianeti che portano voglia di intraprendenza, di crescita e realizzazione ma anche di riassetto, centratura personale e faticosa dedizione, nel passaggio in due segni intraprendenti e dediti ai loro scopi a livelli patologici. A dispetto dei ribassi, sarà un anno senza sconti. Un cambio di marcia deciso ma orientato alla lentezza intesa nel senso ampio della comprensione, in contrasto con un’epoca che viaggia ad alte velocità ed è spesso ignara della destinazione. Per alcune personalità, portate per indole a sfuggire ai confronti, diventerà impossibile evitare quella cena di lavoro con loro stesse che rimandano da tempo. Molti sentiranno il bisogno di una ricerca orientata alla quadratura dei conti in ambito lavorativo ma soprattutto personale. Il 2018 si prospetta per alcuni segni ricco di situazioni tra Cabaret e psicanalisi che in certi casi porteranno a constatare la propria inefficacia, in altri a forti momenti di crescita introspettiva. L’unica crescita in grado di risollevare realmente un Prodotto Interiore Lordo da tempo in affanno. In ogni caso, basterà lasciarsi attraversare. L’importante, come sempre, è esagerare.

Buona lettura, Emanuele Martorelli

Sorprendentemente, in alcuni frangenti riuscirete a simulare un credibile ascolto dell’altro, ostentando un interesse di base per le sue opinioni. Leggi qui il resto dell’oroscopo dell’Ariete per il 2018.

Potrebbe crearsi una situazione di stallo emotivo tra il sentire e l’agire, con mente e cuore intenti a fissarsi per ore rievocando gli screzi tra gatti. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Toro per il 2018.

Giove entra nello Scorpione. L’occasione d’oro per far incontrare l’ampia gamma di personalità, spesso contrastanti, che voi Gemelli vi ritrovate a gestire. Leggi qui il resto dell’oroscopo dei Gemelli per il 2018.

Nel corso del 2018 sentirete il bisogno di svago, spensieratezza e tutti quegli atteggiamenti leggeri che di solito sapete tenere a freno con baratri emozionali. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Cancro per il 2018.

Un avvertimento: evitate di invadere Paesi confinanti utilizzando solo una manciata di alleati e un coltellino svizzero, perché stavolta l’impresa rischia di fallire. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Leone per il 2018.

Starà a voi decidere se farvi sovrastare dalle tensioni oppure canalizzarle in sobri Festival dell’Ipocondria con cui intrattenere amici e parenti. Leggi qui il resto dell’oroscopo della Vergine per il 2018.

Il vostro piano astrale alterna momenti di forte stabilità a strade dissestate che ricordano in maniera inquietante quelle di Roma. Leggi qui il resto dell’oroscopo della Bilancia per il 2018.

Difficilmente vi troverete a fallire, e anche in quei casi risulterà possibile risolvere il tutto alla maniera degli Scorpione: chiudendovi in voi stessi e stabilendo nuovi record di distruttività auto-indotta. Leggi qui il resto dell’oroscopo dello Scorpione per il 2018.

Quest’anno sarete di grande stimolo per chi vi circonda, comprese le persone che guardano alla vostra intraprendenza con viva preoccupazione. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Sagittario per il 2018.

La determinazione e l’intransigenza proprie del segno saranno nel 2018 portate a livelli indecorosi, diventando un punto di riferimento per gli studiosi di robotica. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Capricorno per il 2018.

Anche nel il 2018 il vero ostacolo da fronteggiare è come al solito il vostro Ego taglia XXL, che celate dietro atteggiamenti miti e poco invasivi. Leggi qui il resto dell’oroscopo dell’Acquario per il 2018.

Una certa spregiudicatezza nell’agire potrebbe stupire amici e partner, fino alla leggenda metropolitana che siate stati rimpiazzati da un sosia perfettamente somigliante e funzionale. Leggi qui il resto dell’oroscopo dei Pesci per il 2018.





*Emanuele Martorelli è antropologo, musicista, autore e giornalista. A volte in contemporanea. Con Starmale ha dato vita al primo tentativo di satira grafica focalizzata sulla personalità. Un’autocritica consapevole nei confronti di un Ego che in troppi frangenti si sopravvaluta. Un affondo su giornalismo povero e verso un rinnovato atteggiamento New Age in voga in questi anni, che riduce percorsi spirituali e psicologici a soluzioni spicciole. Segui Starmale su Facebook.

Per VICE ha collaborato Laila Al Habash. Per vedere altre illustrazioni di Irene, vai sul suo sito.